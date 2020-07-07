自由開講》訓練常陷入兩難，防險之道不是避險而是冒險

張博智

軍以戰為主，戰以勝為先，勝以訓為本，訓以嚴實為要，這是任何一個有企圖心的軍隊建軍、備戰、訓練的準繩。但其準繩雖然概同，執行實況卻可能天差地遠。套句俗話，其之不同無非與國情、民情、敵情，以及政治的生態息息相關。



以國軍為例，隨著民意高漲，人民與民意機關對於軍隊的戰備、演訓等事務的監督愈來愈嚴格，軍隊在各方要求下，必須耗費相當時間人力與各地政府，及各級民意機關協調溝通，有時還會因為一起事件引起軒然大波，甚至造成軍隊管教制度與訓練作風上的變革。平心而論，軍隊在輿論壓力與民意監督下，有時竟到了動輒得咎的窘境。嚴格訓練要求與確保訓練安全，尤其是軍隊面臨的「兩難」。

海軍陸戰隊近日發生演訓意外。海訓及海上操舟有其限制與風險，如若堅持平時就要貫徹實地實人實境實況的訓練，很難保證不在漢光預演前不出事。（資料照）



「兩難」的實例諸如：夏日炎炎，按照「三不變」（時間、課目、地點不變）原則「正常」操課，必然增添熱傷害的風險，但若為了避險而限縮在室內、樹蔭下，勢將影響操課成效，也難以鍛鍊熱適應能力，這就是「兩難」。



又如泳訓，作為戰技課目，除了增進游泳與涉水自保能力之外，更要從徒手到武裝，從泳池到河流、海上。問題是落實泳池泳訓已經不太容易，遑論在河川海中施訓。貫徹泳訓之難度，不只是課表排訂上的障礙，更有安全防護的考量，尤其是海訓的危險係數更高，身為單位主官甚至是策定訓練計畫的主管部門，都有難言之隱。



漢光演習前，海陸健兒操舟意外翻覆，造成重大傷亡，舉國震驚與哀痛。我們都堅信海陸的訓練精實，泳訓及簽證也從實從嚴，問題是海訓及海上操舟有其諸多限制與風險，如若堅持平時就要貫徹實地、實人、實境、實況的訓練，很難保證不在漢光預演前不出事。



訓練總有「兩難」——積極進取從嚴從難，一旦發生傷亡狀況，誰能承受不幸的後果？但為了避險卻步，降低要求、從簡從易，莫說禁不起敵人的考驗，恐怕連按「劇本」演習都過不了關呢！



落實訓練要求與維護訓練安全，當然不是「零和」互斥，落實要求應按部就班循序漸進，更要持之以恆。維護安全最好的手段不是避險，而是有步驟有方法的去「冒險」！這種冒險犯難的軍風，尤其需要全民的支持與體諒！

（榮民）

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