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話說李筱峰》18世紀的抗俄革命家 僅活25年的普萊特傳奇

李筱峰

李筱峰

2024/11/13 09:30

◎李筱峰

她只活了25歲，她的人像曾出現在波蘭的紙幣上；二戰期間，波蘭的一支女性支援單位以她的名字命名；波蘭和立陶宛兩國的多條街道也以她命名；她還有紀念碑、博物館、多本傳記、藝術雕像，不勝枚舉。她叫做艾米麗雅．普萊特（波蘭語Emilia Plater；立陶宛語Emilija Pliaterytė）。

話說李筱峰》18世紀的抗俄革命家 僅活25年的普萊特傳奇艾米麗雅普萊特 。（取自貼文）

她到底是波蘭人？還是立陶宛人？兩國都以她為榮。

艾米麗雅普萊特於1806年的今天出生於今天立陶宛的維爾紐斯，當時是屬於俄羅斯帝國。但當時的立陶宛已相當波蘭化。對立陶宛或波蘭而言，俄羅斯帝國是一個外來統治者。

出身貴族家庭 為反抗外來統治者 剪掉長髮組建軍隊

普萊特出身貴族家庭，在良好的教育下，她從小就有機會欣賞許多英雄事跡，包括布布麗娜、聖女貞德等女性英雄人物。她也喜愛歌德、席勒等作家的作品，並能閱讀其德語原文。

此外，普萊特喜歡騎馬、射擊；她也愛好羅塞尼亞、白俄羅斯等地的民族文化。

1823年，普萊特的一名表親被強行徵調入俄羅斯帝國軍隊，普萊特極表不滿，更激發她反俄羅斯的意識。1830年，爆發「十一月革命」後，普萊特積極支持立陶宛大公國故地的反俄活動。她組建了一支小部隊，與俄羅斯帝國作戰，參與多場戰鬥。

普萊特在她的筆記中寫道：「加入起義是我唯一的想法，並希望戎馬一生。」為此，她剪掉了長髮。

普萊特前往杜塞托斯，慷慨激昂發表演講。她的部隊襲擊了道蓋利亞的一所驛站，獲得了一些馬匹。她的部隊曾占領扎拉賽，向帕內韋日斯進軍，她經歷了普拉斯塔沃尼亞伊戰役、希加拉之戰。

普萊特︰祖國完全解放之前 她不會脫掉軍裝

普萊特的堂兄曾建議她解甲回鄉，但她拒絕。她說，在祖國得到完全解放之前，她不會脫掉軍裝。隨後她被任命為立陶宛第25步兵團第1連連長，並被授予上尉軍階，這是當時女性的最高軍階。在戰役中，普萊特的部隊負責保護運輸物資的車隊，但車隊遭俄軍襲擊，大約300名革命軍被殺，物資則被奪走。

這次的革命行動被嚴厲鎮壓而終告失敗，許多革命軍被捕殺，俄羅斯勢力更嚴密控制波蘭、立陶宛。普萊特則在革命行動中得了一場大病而過世，年僅25歲。

做為革命的領導者之一，普萊特的故事被廣泛宣傳，並成為許多藝術和文學作品的素材。她在波蘭、立陶宛和白俄羅斯等國被視為民族英雄。

這場革命雖然失敗，但是包括普萊特在內的革命家的反抗外來統治者的精神，是可歌可泣的。為了這場革命，波蘭音樂家蕭邦也寫下不朽的「革命練習曲」。

台灣，有沒有普萊特？

#燦爛的星辰
【11月13日】

（作者為國立台北教育大學名譽教授）
本文經授權轉載自李筱峰臉書

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