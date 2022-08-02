自由開講》九二共識對於「一個中國」並沒有共識！

盧奕語

中共20大今秋舉辦在即，日前國台辦在社群平台微博上發布「『九二共識』系列微講座」的8集短片，由其發言人馬曉光和朱鳳蓮分別擔任主講者，如今已經全數播送完畢，其內容講述在中共認知下的九二共識是如何形成以及對臺種種善意的表現，希望兩岸民眾能進一步增進對共識的瞭解並認識其核心的意涵。‌‌

日前國台辦在社群平台微博上發布「『九二共識』系列微講座」的8集短片，由其發言人馬曉光和朱鳳蓮分別擔任主講者。（翻攝自國台辦宣傳影片）

在1992年香港會談之後雙方之間並沒有達成相當的「共識」，有的只是針對「一個中國，各自表述」這句話的共識，雙方都同意「一個中國」，但對「一個中國」的認知各有不同，對當時的時空背景下，以中華民國來講，兩岸同屬一個中國，但是皆屬於「中華民國」，因在第二次國共內戰當中，中國共產黨奪取政權佔領大陸地區，導致中華民國政府被迫於1949年遷臺固守其主權，故大陸地區當然屬於中華民國的領土，且根據1991年的中華民國憲法增修條文和隔年制定的兩岸人民關係條例，中國大陸仍為中華民國法理上的領土。

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而對中國共產黨來說，在奪取中華民國政府在大陸地區政權之後，其在1949年10月1日的北京自立為王，成立了「中華人民共和國」，並對外聲稱在中華民國主權下的臺澎金馬則是中華人民共和國尚未統一的領土。故在雙方堅持的原則下，「一個中國，各自表述」這句話可說是闡釋的淋漓盡致，雖然雙方皆同意「一個中國」但卻是各說各話，也才造成九二共識成為沒有「同一個中國」共識的共識。

那麼九二共識有共識嗎？ 有！當然「有」！

九二共識之所以存在那麼些年，真的是如同馬曉光所言，因為雙方「求同存異」，同是睜眼說瞎話，而差異就在各自打著自己的如意算盤、各取所需欲從中得益，中共方面想從「九二共識」中逐漸將台灣朝向和平統一邁進，但我國要的卻是促進經濟上的利益和兩岸之間的和平穩定，而雙方就這麼有默契的維持這樣的「共識」並心照不宣。

若雙方能和平共處，兩岸人民的生活能更加的富裕豐饒，「或許」當時我國政府並不排斥接受所謂的「一國兩制」，但反觀回歸中共一國兩制下的香港，隨著時間的推移，說好的50年不變，卻在25年內逐漸的被改變，港人無法自治，中共違背當初給予的承諾，看在我國人眼裡，又該怎麼相信中共，又怎麼會相信其裹著糖衣的「一國兩制」？

「九二共識」早已時過境遷，更不得同日而語，我國既然看清中共的真面目，又如何會為了蠅頭小利，而將我國2,300百萬人民的尊嚴給予中共踐踏的機會？國台辦稱我國政府是因欲求獨立而拒不承認「九二共識」，可是我國本就無需謀求獨立，我中華民國早在1912年就已立國，100多年來即是一個主權獨立的民主國家，反倒是半路出家在1949年才建立的中華人民共和國顛三倒四，仗著如今國力蓬勃發展、軍事強盛，就處處對我國施以威壓，脅迫我國國際發展空間，就如同聲索南海為其領土一般令人所不齒。

我國民選的制度其背後代表的意義，是我國總統為我中華民國主流的民意和主體意識，亦是人民的心之所向，如今中共國台辦強詞奪理大啖九二共識，就是欲將「兩岸同屬一個中華人民共和國的理念」加諸在我國身上，我中華民國定然不會降低其國格委曲求全，成為中共附屬的一個地區政府，更不會因小失大，為了眼前兩岸經濟上的利益，就接受在中共詮釋下如此荒謬的九二共識及一國兩制，我中華民國定當為主權寸土不讓，並為我國民主自由，堅守不退，更將帶領我國全體人民邁向康莊大道！

（學生）



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