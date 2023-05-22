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識眾寡之用》一段原住民能如何翻轉1.35倍刻板印象的對話

外界對原住民的印象，最多的仍然是加分1.35倍，而且被誤認為對非原住民不公平。但事實並非如此。一般人對原住民不夠熟悉、媒體報導原住民最多又是這件事、並且習慣簡化成1.35倍，影響外界形成刻板印象。現在要翻轉，要很多投入，原住民自己也要投入。
陳叔倬

陳叔倬

2023/05/22 16:55

陳叔倬／國立自然科學博物館人類學組助理研究員、史丹佛大學人類學系博士

刻板印象翻轉需要雙方投入

在與一位原住民青年同車移動的長時間過程中，展開了一段原住民能如何翻轉1.35倍刻板印象的對話，內容極富意義，與各位分享：

台大言論自由月出現嘲諷原住民升大學加分1.35倍的布條，後續引發臉書NTU台大學生交流板粉專上，歧視與支持原住民言論大爆發。（本報資料照）

原青:「最近台灣大學言論自由月出現嘲諷原住民升大學加分1.35倍的布條，後續引發臉書NTU台大學生交流板粉專上，歧視與支持原住民言論大爆發。」

我：「是網路特性讓我們能同時間接收大量言論，各種不同觀點都立即呈現。外界歧視原住民言論確實存在，但也有許多支持原住民言論。原住民則紛紛譴責歧視言論，也有原住民提到加分政策無法反映內部差異，需要修正…...總之，在網路上各種不同想法都能快速即時被呈現。」

「但為何外界對原住民的印象，最多的仍然是加分1.35倍？而且被誤認為對非原住民不公平？明明是原住民學生在各系原住民外加名額中才適用的政策、且是要通過族語認證才能乘1.35倍、沒通過只能乘1.1倍啊！」

「是，確實加分政策有合法合憲的立法依據。該法原本叫升學優待、後來改稱升學保障，確認這是保障原住民發展的政策。但一般人對原住民不夠熟悉、媒體報導原住民最多又是這件事、並且習慣簡化成1.35倍，影響外界形成刻板印象。現在要翻轉，要很多投入。原住民自己也要投入。」

「為什麼原住民要投入？是他們印象刻版錯誤啊。」

「人對外即有印象。父母印象、親戚印象、宗族印象、政黨國家印象。印象不會只有好，也會有壞。即使對自我也可能有不同印象，有些人內在不同人格互相歧視。歧視自己，要不要改善？只要是印象的雙方，都可以投入。」

族語認證的不同級別及加不同分

「原住民要如何投入翻轉1.35倍刻板印象？」

「該辦法確實寫加分1.35倍，所以不能否認。但可以調整啊，為什麼只有一種1.35倍？如果多個1.2倍、或1.5倍計算，就可以打破單一齊頭式的印象。當然要有不同條件啦！」

「除了通過族語認證，還可能有什麼條件？」

「族語認證制度推動至今，在原住民族內部公信力非常高，是個很好的條件。但族語認證有不同級別耶！從低至高，有初級、中級、中高級、高級、優級，共5級。現在的辦法是，大學升學通過中級以上加分1.35倍。最少，我們可以讓倍數跟認證接軌，也分成5級，優級倍數最高、初級倍數最低。這樣不同倍數，也讓外界確實了解，需要配合不同條件，就可以打破齊頭1.35倍的刻板印象。優級加到2.0倍，我完全支持！現在全台灣優級不到30位，甚至直接授與博士學位都不為過。」

「我也完全支持！畢竟族語傳承是原住民族存續最重要關鍵。但外界還是會攻擊，族語認證加分只保障原住民，不公平啊！」

「所有通過本土語言認證都升學加分，我雙手贊成。閩南語認證、客家語認證、馬祖語認證都加分，但那是在一般名額中，不在原住民外加名額中。甚至，為了推廣原住民族語傳承，我也支持非原住民考原住民族語能在一般名額中加分，促進全台灣非原住民共同推廣原住民族語。但這要非原住民同意啦。」

單列傳統名字的重要目的

「也可能有原住民考不好族語，像是閱讀、發音障礙，他們會不會被排除在外？是不是可能有其他條件？」

「你實在聰明！條件不應該只有一種，應該有很多種。去年憲判字第4號判決內容就寫道，優惠應該有多種條件。但有公信力、具鑑別力的條件很少，原住民族語認證就推動了20年，才兼具公信力與鑑別力。眼下其他條件還真少。倒是取原住民傳統名字，我覺得是個非常好的條件。」

「對！尤其是在進行翻轉1.35倍刻板印象的工作上，更應該讓單列原住民傳統名字的學生加分。這些學生用傳統名字與全校師生應對，是原住民族在校園的最前線，行為好、壞受到最嚴格的檢驗。肩負著最艱鉅的任務，卻缺乏適當的鼓勵，說不過去。讓單列傳統名字的原住民學生得到支持、非單列傳統名字自動放棄，天經地義，不會被外界批評不公平。」

「確實如此。這個條件同樣會被原住民支持。單列傳統名字，是原運前輩多年奮鬥，才爭取來的權利。但推動至今已超過20年，至上個月底仍只有4,843名原住民單列傳統名字，占原住民人口的0.8%，連1%都不到。是缺乏誘因，使得族人不熱衷單列傳統名字。單列傳統名字成為加分條件，對內對外都具有重要意義與功能。在鼓勵之下，單列傳統名字族人比例能增加到3%、5%，那有多好！」

「真的！保障政策的執行能確實改善族人困境，才是真的保障。我們再來想想，還有什麼適合做為條件…」

就在持續對話間，車子已經行過頭前溪、進入上坪溪上游的Mayhuman qalang.

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