識眾寡之用》原住民族內部不平等比全國嚴重

原住民族內部不平等比全國嚴重，當一般民眾因為不平等出現剝奪感時，原住民族內部的剝奪感也同樣存在。因此政府設計有經濟與教育優惠政策來扶助原住民個人發展。如今原住民族內部不平等現況發生，過去施行的經濟或教育優惠政策亦是原因。

陳叔倬／國立自然科學博物館人類學組助理研究員、史丹佛大學人類學系博士

不平等是重要的社會發展議題

2月1日於台北國際書展，朱敬一（中研院經濟研究所特聘研究員、中研院院士）由衛城出版與中研院邀請，介紹法國經濟學家皮凱提最新著作《資本與意識形態》，剖析全球不平等現象。朱敬一除了講解皮凱提對於不平等的觀點，也以數據呈現了臺灣的不平等樣貌。朱敬一指出臺灣的不平等，在2020年以最有錢20%全國家庭所得比最貧窮20%全國家庭，差6.1倍。

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原住民族的不平等狀況為何？我國每4年會進行一次「原住民族經濟狀況調查」，最近一次是出版為2017年。2017年報告調查有原住民族家庭5,302戶，其中最有錢20%家庭年收入平均149萬，是最貧窮20%家庭年收入平均20萬的7.4倍，比全國家庭的差6.1倍嚴重。

原住民族雖全面走向脫貧，卻也不平等擴大

2017年報告中指出，原住民族家庭年收入平均為73萬元，低於全國所有家庭年收入平均的129萬元，為63%。但此差距逐漸降低，2014年報告中原住民族家庭平均是全國所有家庭的61%，2006年是44%，顯示原住民族家庭年收入的整體成長率高於全國所有家庭。

原住民族內部不平等比全國嚴重，當一般民眾因為不平等出現剝奪感時，原住民族內部的剝奪感也同樣存在。（圖：北市原民會提供）

但原住民族社會內部的不平等，卻逐漸擴大，甚至比一般國人家庭嚴重。除了前文提到，前20%比後20%家庭收入比，原住民族比全國差距較大之外，地區差異亦極明顯。山地鄉及平地原住民族鄉地區的原住民族家庭，收入較低；非原住民族地區的原住民族家庭，收入較高。最低的是平地原住民族鄉家庭，年收入平均為59萬元。最高為臺北市，年收入平均為88萬元，其次是高雄市非原住民族地區，年收入平均為85萬元。

原住民族不平等的地區差異明顯，2014年至2017年平地原住民族鄉家庭年收入不增反減

即使原住民族家庭年收入有增長，但原住民族地區的年收入成長低於非原住民族地區。將2014年與2017年調查數據進行比較，臺北市原住民族家庭年收入成長26.4%最高、桃園市非原住民族地區21.7%次之、高雄市非原住民族地區19.3%第三。相較之下，山地鄉只有成長5.4%，平地原住民鄉甚至負成長，從2014年的年收入平均61萬、掉到2017年的年收入平均59萬，成長-2.5%，不增反減。

非原住民族地區原住民族家庭的年收入成長著實驚人，原住民族地區原住民族家庭的年收入卻成長有限、停滯、甚至退縮。因此，整體原住民族家庭年收入成長雖高於全國家庭，是因為非原住民族地區的收入增加，超過原住民族地區的收入停滯退縮，使得成長率仍高於全國。

扶助原住民族社會經濟發展，應依照不平等現況調整優惠措施

中研院社會學者林宗弘於2015年發表〈臺灣階級不平等擴大的原因與後果〉，回顧近二十年來臺灣階級不平等與階級流動的趨勢。文章中推論造成臺灣所得不平等惡化的因素有二，其一是工作型態改變造成專業與非專業職業所得不平等上升，其二是全球經貿擴張之後，經濟利益更往高資產所得者集中，加深所得分配惡化。其結果都造成階級流動停止，教育階級複製，職業轉型停滯。非常多的臺灣民眾甚至覺得自己的階級地位向下流動、相對剝奪感越來越嚴重。

原住民族內部不平等比全國嚴重，當一般民眾因為不平等出現剝奪感時，原住民族內部的剝奪感也同樣存在。過去國人認為原住民族普遍經濟弱勢，因此政府設計有經濟與教育優惠政策來扶助原住民個人發展。如今原住民族內部不平等現況發生，過去施行的經濟或教育優惠政策亦是原因。因此，未來扶助原住民族社會經濟發展，應考量內部不平等現況，調整其中經濟與教育的優惠措施。

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