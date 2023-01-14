識眾寡之用》2022年底原住民人口觀察，及身分法修法後原住民人口變化預估

從統計數據可以看出原鄉嚴重老化，不平均的幼年族人、老年族人區域分布，清楚凸顯族人遷徙的趨勢：幼年流向都市、老年留在原鄉。現階段原鄉已進入老年社會，當大量幼年族人遷徙至非原鄉地區就學，之後極大可能會待在非原鄉地區就業。原鄉失去中年族人的留守或遷入，空巢化將日益嚴重。這對於原住民族發展將造成重大影響。

陳叔倬／國立自然科學博物館人類學組助理研究員、史丹佛大學人類學博士

原住民人口逐年上升。2022年底已達全國人口3%

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每年年初1月10日前後，戶政單位都會公布前年底全國戶口、原住民戶口等相關統計。2022年底全國人口為23,264,640人，比2021年底減少110,674人，也就是一年內減少0.47%。全國人口於2019年底達到高峰，為23,603,121人，之後逐年下降，至2022年底已經連續下降3年。

相較之下，原住民自1995年戶口統計公布以來，逐年上升。2022年底原住民為584,125人，比2021年底增加3,367人，也就是增加0.58%。換算為比率，2022年底原住民占全國人口比率為3%（2.51%）。因全國人口持續下降、原住民人口持續上升的趨勢不變，原住民佔全國人口比率將由3%繼續上升。因兩憲判《原住民身分法》將於2-3年內修法，修法後原住民人口增加、占全國人口比率上升的趨勢都會更為明顯。

原鄉地區族人占比再下降。預估2024年原鄉族人將少於非原鄉族人

土地與人民是維持群體持續存在最重要的關鍵。為了落實《原住民族工作權保障法》有關「原住民地區」條文規定，行政院於2002年核定30個山地鄉及25個平地鄉（鎮、市）為「原住民地區」。2005年《原住民族基本法》公布實施，其中「原住民族地區」承襲2002年行政院核定的「原住民地區」，指原住民族傳統居住、具有原住民族歷史淵源及文化特色之地區。因此，原住民族地區（以下簡稱原鄉地區）是原住民族的根源、族人的生存基地、以及文化延續的最終堡壘。有足夠人數的族人在原鄉地區生活，對原住民族整體發展非常重要。

不平均的幼年族人、老年族人區域分布，清楚凸顯族人遷徙的趨勢：幼年流向都市、老年留在原鄉。（本報資料照）

根據2022年底戶政統計，2022年原鄉地區族人為298,835人，非原鄉地區族人為285,290人，即原鄉地區族人占全國地區比率為51.2%。與2021年相較，2021年底原鄉地區族人為297,996人，非原鄉地區族人為282,762人，原鄉地區族人占全國地區比率為51.3%，占比持續下降。2022年占比僅下降0.1%似乎不多，其實是受到2022年底地方選舉、選舉人戶籍移動影響有關。再往前觀察，2020年底、2019年底原鄉地區族人占全國地區比率分別為51.7%, 52.3%，平均每年占比下降0.5%。2022年因地方選舉，許多原本入籍非原鄉地區的族人將戶籍遷回原鄉地區，卻仍未能逆轉原鄉地區族人占比再下降的趨勢。以平均每年占比下降0.5%的趨勢來推算，2024年底非原鄉地區族人將多過於原鄉地區族人。因兩憲判《原住民身分法》將於2-3年內修法，修法後原鄉地區族人占比下降趨勢會更明顯。

幼年族人流向都市、老年族人留在原鄉

人口學上0-14歲人口稱作幼年人口，15-64歲人口稱作中年人口，65歲以上人口稱為老年人口。幼年仍在就學階段，中年則為工作階段，老年則為養老階段，因此老年人口除以幼年人口又稱為老化指數。

2022年原鄉地區族人幼年：中年：老年為45,720人，213,364人，39,751人。相較之下，非原鄉地區族人幼年：中年：老年為65,494人，203,514人，16,282人。即使原鄉地區族人多過非原鄉地區約1萬3千人（298,835人：285,290人），但幼年族人卻少了近2萬人（45,720人：65,494人），老年族人卻多了2萬3千人（39,751人：16,282人）。原鄉比非原鄉族人的老化指數為86.9：24.9，顯示原鄉嚴重老化。如此不平均的幼年族人、老年族人區域分布，清楚凸顯族人遷徙的趨勢：幼年流向都市、老年留在原鄉。現階段原鄉已進入老年社會，當大量幼年族人遷徙至非原鄉地區就學，之後極大可能會待在非原鄉地區就業。原鄉失去中年族人的留守或遷入，空巢化將日益嚴重。這對於原住民族發展將造成重大影響。

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