識眾寡之用》2023年部落原住民少於非部落原住民

根據2023年1月底戶政統計，全國原住民人口超過58萬人。與部落原住民人口未及29萬相比，部落原住民人口已少於非部落原住民人口。依照法律原住民族地區、部落、部落範圍土地皆互相連動，未來原住民人口的持續流動，或為了2022年兩憲判結果造成更大幅度人口結構變動，是否將造成原住民族地區、部落、部落範圍土地的大幅調整，值得進一步關注。

陳叔倬／國立自然科學博物館人類學組助理研究員、史丹佛大學人類學系博士

2023年2月16日原民會更新核定部落名單

請繼續往下閱讀...

對於部落，2005年公布施行的《原住民族基本法》第2條第4款有明確定義：「係指原住民於原住民族地區一定區域內，依其傳統規範共同生活結合而成之團體，經中央原住民族主管機關核定者。」為了辦理該法對於部落的相關規定，原住民族委員會於2009年訂定《原住民族委員會辦理部落核定作業要點》。自此原民會數次公告核定部落，最新部落核定彙整總表於2023年2月16日刊登公報並上網更新。在該次部落核定彙整總表中，合計部落數736個，入籍部落的原住民人口數288,544人，未及29萬人。736個部落中，瑪雅部落由3個原住民族合居、另7個部落由2個原住民族合居，其他728個部落由1個原住民族組成。

以原住民族來統計，不算入合居部落，阿美族部落數211個最多，泰雅族部落數207個居次，邵族部落數1個最少。以縣市來統計，臺東縣有184個原住民族部落最多，花蓮縣184個居次，新北市4個最少，但臺北市、臺南市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、金門縣、連江縣、基隆市、新竹市、嘉義市境內因無核定部落，因此沒有入列。

原民會最新部落核定彙整總表已刊登公報並上網更新。在該次部落核定彙整總表中，合計部落數736個，入籍部落的原住民人口數288,544人，未及29萬人。（本報資料照）

部落原住民人口少於非部落原住民人口

值得注意的是，入籍於部落的原住民人數，已經低於入籍於非部落的原住民人數。根據2023年1月底戶政統計，全國原住民人口584,556人，超過58萬人。與部落原住民人口未及29萬相比，部落原住民人口占比全國原住民人口大約是49%，也就是部落原住民人口已少於非部落原住民人口。

在前一篇投書中，已先介紹2022年底原住民族地區原住民為298,835人，占全國原住民人口比率為51%，其中約有2%的出入。總體而言，即是49%的原住民人口入籍於部落、2%原住民人口入籍於原住民族地區但非部落、49%原住民人口入籍於非原住民地區。

百分之2的出入不算多，因為「原住民族部落」跟「原住民族地區」互相連動。對於「原住民族部落」定義的第一句就清楚規定，必須在「原住民族地區一定區域」內。因此，原住民族部落，絕對不能在原住民族地區之外。

《原住民族基本法》第2條第3款對原住民族地區有明確定義：「係指原住民傳統居住，具有原住民族歷史淵源及文化特色，經中央原住民族主管機關報請行政院核定之地區。」為了落實《原住民族工作權保障法》有關「原住民地區」條文規定，行政院於2002年核定30個山地鄉及25個平地原住民族鄉（鎮、市）為「原住民地區」。2005年《原住民族基本法》公布實施，其中「原住民族地區」承襲2002年行政院核定的「原住民地區」。

原住民人口占比低的原住民族地區，事務推動困難

我國至今仍未有原住民族自治行政體制，只有位階如部落、初階如諮商同意，在嘗試推動。今日我國行政仍以中央政府規劃、地方政府執行為主要架構，若法律條文中對於「地區」的設計與現有《地方制度法》規範區域未能配合者，勢必執行困難。

原民會核定的30個山地鄉（包含6個直轄市山地原住民區）在日治時期被畫設為蕃地（包括今日蘭嶼），國家執行蕃地行政，限制非原住民住居，並且在戰後初期執行山地管制。影響至今，30個山地鄉仍有較高比例的原住民入籍人口。查詢2022年底戶政統計，山地鄉原住民入籍人口、占全山地鄉人口比率，達82%。55個平地原住民族鄉在日治時期即為一般行政區，執行一般行政，入住無原住民身分限制。查詢2022年底戶政統計，平地原住民族鄉原住民入籍人口、占全平地原住民族鄉人口比率，只有17%。因人口占比影響，在山地鄉推動原住民族事務較為容易，在平地原住民族鄉推則較困難。但即使是山地鄉，仍有原住民人口占比較低者，如和平區（40%）、烏來區（46%）內原住民人口占比不及一半，即使區長依法必須是原住民、但區代表可能多數為漢人，相對也影響到該地區的原住民族事務推動。平地原住民族鄉（鎮、市）因原住民人口占比更低，推動阻力更大。魚池鄉為行政院核定的平地原住民族鄉，但魚池鄉僅有伊達邵一個部落、全鄉人口3.4%為原住民。原民會2017年公告《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》並推動「原住民族傳統領域劃設計畫」，2018年伊達邵部落提報魚池鄉約2/3的公有土地為邵族傳統領域，引發魚池鄉民恐慌。魚池鄉代會甚至提案做出將魚池鄉移出平地原住民族鄉的決議。

憲法保障我國人民有遷徙自由。依照法律原住民族地區、部落、部落範圍土地皆互相連動，未來原住民人口的持續流動，或為了2022年兩憲判結果造成更大幅度人口結構變動，是否將造成原住民族地區、部落、部落範圍土地的大幅調整，值得進一步關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法