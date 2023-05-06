自由開講》理性分析台中一中園遊會學生使用歧視原住民文字事件

巴杜．悠蘭

近期母校台中一中園遊會發生班級用了歧視原住民詞語進行網路文宣，引起社會紛擾事件。身為畢業於台中一中的原住民學生，事情過程我雖不清楚，但以對母校原住民學生的客觀情形，以及在政治系學習所得，提出理性分析，讓事件更容易被外界理解。

台中一中，是台中市原住民學生最多的公立高中

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根據教育部公布原住民學生概況統計，111學年度台中一中一至三年級原住民在學學生數為68人，是全台中市原住民學生最多的公立高中，比二中（49）、文華（47）、女中（45）、東山（38）、西苑（36）、清水（34）、豐原（33）、惠文（32）、大甲（28）、忠明（23）、大里（23）、新社（22）、長億（20）、中港（19）、后里綜合（15）、龍津（12）各校的原住民學生，都多。

也就是說，台中市的原住民學生如果選擇唸公立高中，最多人唸台中一中。此事實也造成，台中市公立高中原住民畢業生中，從台中一中畢業最多。

台中一中原住民學生並非都是都市原住民

因一中原住民學生多達68人，所以各族原住民學生都有。也不是每位原住民學生都是都市原住民，更有來自台中市和平區的泰雅族、仁愛鄉的賽德克族、以及南投縣信義鄉的布農族。離鄉背井來到都市，最多同學還是選擇台中一中。

台中一中原住民學生比例，比全台原住民人口比例更高

另根據教育部公布學校基本統計，111學年度台中一中在學學生數一至三年級共2706人。其中原住民學生為68人，也就是占全校學生的2.52%。同時期111年底全台原住民人口584,125人，占全台人口23,264,640人的2.51%還高。也就是說，在台中一中校園遇到原住民同學的機率、比在全台灣各地方街上遇到原住民的機率，還高。

台中一中幾乎每班都有原住民學生

同樣根據以上統計，台中一中全校班級數為75班，在學原住民學生數為68人，換算下來每班有91%的機率有原住民同學，也就是幾乎每班都有原住民同學。班上沒有原住民同學的機率，只有9%。

校長對外負責是降低校內原住民學生被差別對待、苦澀但慈悲的選擇

學校在得知不當網路文宣的第一時間，就輔導讓班級撤下該文宣、隔天園遊會上班級攤位更換了其他名稱，因此該文宣未曾實體出現。並由一中校長林隆諺代學生讀聲明致歉。（本報資料照）

學校社會與一般社會有所不同，學生學習成長是第一要務，改過遷善，互相扶持。歧視用語確實對原住民造成傷害，該班級同學錯了，可能也有原住民學生在其中。學校在得知不當網路文宣的第一時間，就輔導讓班級撤下該文宣、隔天園遊會上班級攤位更換了其他名稱，因此該文宣未曾實體出現。當外界獲知歧視文宣，事件進入公眾領域，外界要求究責。

試想，學校若究責該班個別同學，則該班的原住民同學可能會被班上其他同學差別對待。同理，學校若究責整班，全校原住民同學亦可能被全校其他同學差別對待。不談霸凌、不談排擠，就算只是無視，校內原住民學生都會在學習過程中失去其他同學的扶持。學校是全體學生學習成長的空間，教導學生改過遷善是學校最大使命，當預見究責個人或班級，都可能造成原住民學生被差別對待，校長出面道歉並對外表示負責，是降低對校內原住民學生不良影響的最適選擇。這樣的選擇，苦澀但慈悲。我想，校長做了選擇，也讓校內所有同學有所學習。

（泰雅族，台中一中畢業校友，政治大學政治系學生）

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