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自由開講》特拉斯訪台與總統大選起跑：捍衛台灣的主權將是未來一年的國際焦點

2023/05/19 16:02

邱志偉

英國前首相特拉斯（Liz Truss）是繼「鐵娘子」柴契爾夫人訪台後，第二位來訪的英國首相。本人表示最誠摯的歡迎，英國前首相來台訪問，了解、認識台灣，對於未來英國應對與了解兩岸關係，相信必有正面助益。尤其是特拉斯特別表達，對於台灣加入CPTPP的支持，我作為立法院「推動台灣加入CPTPP策進會」會長，要對此要表達最誠摯謝意。同時，昨日三個政黨都已公布各自總統候選人，接下來台灣的總統大選主軸，相信將是國際矚目的焦點。

英國前首相特拉斯，作為英國女王在位時最後一位首相，同時也是國王查爾斯三世在位時的第一位英國首相。雖然任期較短，且在減稅政策上引來英國國內巨大爭議，在國內引起褒貶不等的評價。但在英國一段重要的歷史時刻，特拉斯穩住時局，讓王權順利繼承，筆者認為仍應當予以肯定。特別是在多次兩岸衝突，中國對台威嚇之際，尤其去年8月中國對台軍演，特拉斯作為英國外交大臣立刻召見中國駐英大使，表現英國對此的不滿，相信國人都感念在心。

英國前首相特拉斯來台訪問。（中央社）

特拉斯其實今年才47歲，現任英國首相里希·蘇納克更只有43歲，英國政治的年輕化，著實令人稱羨。我也相信特拉斯初任首相時，雖懷抱柴契爾夫人之志，但未能如願也不必氣餒，日本安倍前首相，同樣在初任首相時不順遂，但再任時變成為歷時多年的優秀首相。政治局勢多變，未來時事都難定論，惟可確定的是，特拉斯這趟來訪，想必獲得台灣人民熱烈歡迎，應當深刻感受民主自由國家的活力。我作為曾赴英國的留學生，對於英國的政治相當熟悉，我也深信這次訪台之旅對台灣與英國關係，定能有正面助益！

但回過頭來檢視國內政壇，台灣各政黨有志總統大位者，均已提名完畢。總統職權最關鍵的就是兩岸政策，誰能夠在兩岸之間，不卑不亢的應對，同時又維持與我國友邦美日間的友好關係，相信將是這場選戰的重中之重。從紐約時報最新的描述來看，侯友宜對美關係不但是一張白紙，更在新北市長任內與美國沒有太多熱絡互動，對兩岸關係更是多採取迴避態度。至於柯文哲對美態度不一，對中國又有過分天真幻想，自認能做調停人，相信誰最能守護台灣主權，答案已經呼之欲出。

賴清德副總統在位期間，充分和蔡英文總統合作，與美國有密切的交流，美方這幾年相信也對於賴清德有充分了解。更重要的是，他很認真經營台日關係，在安倍前首相葬禮上，罕見的以現任副總統身分獲得日方許可到訪弔念。但整趟行程維持低調，也與日方取得良好互動默契。台灣在處理兩岸關係中，實力將是關鍵，而要有實力除了加強戰備，更重要就是盟友要多。其中美國、日本是台灣安全最重要的盟友，賴清德作為總統候選人，是最佳人選，也盼最後能獲國人肯定。

當習近平進入第三任，烏俄戰爭未止、兩岸又充滿不確定之際，必須要有能夠堅定守護台灣主權的總統，為國人帶來信心、為國家帶來安定。特拉斯前首相此次訪台，想必也是傳達國際社會對台灣的支持，國人在明年如何做出關鍵決定，不只定義台灣未來，更與國際局勢發展脈動息息相關。

（立法委員、立法院「推動台灣加入CPTPP策進會」會長）

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