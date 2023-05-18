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自由開講》反共也得反中

2023/05/18 17:43

陳彥亨

包括未來民進黨總統候選人賴清德等，常言反共不反中，乍聽之下，頗覺有理且崇高，實則既不符現實，又純粹一廂情願。試想若此言成立，則回顧歷史，當言抗軍（軍國主義）、抗皇（裕仁天皇）不抗日，或對納（納粹黨）、對希（希特勒）不對德宣戰等。畢竟，大多數的日本、德國、中國等人民是無辜的。豈可濫殺無辜、善良的百姓。然無論是昔日舊式的武器、現今新穎的武器，抑或未來尖端的武器，一旦投向或射向戰地，它能清楚區分無辜的平民、邪惡的軍國主義者、殘暴的納粹黨人或共黨份子嗎？

再者，我方稱反共不反中，對岸根本未做如是觀，你反共即反我大中華，反我中國上億人口。尤其甚者，中國乾脆借力使力，透過民間各種宗教、文藝、教育、體育等之交流，對台逐步進行認知、心理、宣導等各式統戰，反正你不反中即毫無設防，我可無孔不入。很不幸，此非僅現在進行式，更是完成進行式。而自詡二十一世紀乃中國之世紀的中國人，雖對民主、文明猶陌生，卻精於利用他國的民主，以破壞人家的體制，好遂其顛覆，進而操控該國之邪願。

中國透過民間各種宗教、文藝、教育、體育等之交流，對台逐步進行認知、心理、宣導等各式統戰，不反中即毫無設防，可無孔不入。（AFP）

究竟中國有何醬缸文化？到底華人有何陋規惡習？看看寄居寶島、心向中原的國民黨，即可了然於心。凡是中國共產黨具備的特質、特性，中國國民黨皆有，如醉心權鬥、遇事推諉、說謊成性、毀人清譽、構人入罪、勾結黑金、鏟除異己、指鹿為馬、口不擇言、口蜜腹劍、貪贓枉法等。幸哉！當國內還自我催眠似的講反共不反中時，近些年來，美、日、韓、歐盟、澳洲、加拿大等先進國家已識破中國之惡性，知其不守國貿法規、處處竊取技術、廣佈秘密警察、企圖誘導輿論、始終對峙民主、不知文明何物、箝制人權自由等，故不約而同，以立法等手段力阻其為禍造亂。

實則，今日中國若非共產黨掌權，而是國民黨或什麼黨執政，恐怕亦難逃一黨專政之惡運與弊病。原因無他，時至二十一世紀，中國仍迷戀封建時代的一切、帝王歲月的種種，以至文明社會最基本的尊重與守法，對其而言，仍十分生疏與生澀。如此國度，猶如猛獸，君欲割肉餵之？尙不知防之反之？

（業餘作家）

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