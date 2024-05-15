即食歷史》為國家奮鬥一生卻遇刺身亡：來自丹麥的希臘國王喬治一世

來自丹麥的他，卻被人民稱為「希臘人的國王」（King of the Hellenes），可見他在希臘人心中的重要地位。

◎即食歷史

從中世紀起到十九世紀，由於政治聯姻關係，歐洲諸王室之間有著複雜和緊密的血緣關係。於是，很多時候當王國出現王位懸空時，便會在外國王室中找個貴族繼承王位。而這種情況，導致新任國王文化和語言背景跟本國完全不同，這些來到異地當國王的往往並不容易。

十九世紀時繼承希臘王位的喬治一世（George I, King of Greece）便是個典型例子。

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來自丹麥的希臘國王喬治一世（George I, King of Greece）。（維基共享）

喬治一世生於一八四五年，血統來自德意志貴族，原名威廉（William）。他的爸爸因為成為了丹麥王室女婿而成為了丹麥王儲，所以威廉就成了丹麥人。

成位丹麥人的他後來卻成了希臘人。一八六二年，希臘國王奧托一世（Otto I, King of Greece）被廢黜，威廉被選為希臘國王，改稱喬治一世。成為國王後，他努力融入希臘文化中，喜歡在雅典街頭踱步。他的母語雖是丹麥語，卻加緊學習希臘語。他也把隨同他從丹麥而來的輔政大臣送回丹麥，確保自身統治不會受丹麥影響，並確立了希臘王國的君主立憲制。

一八六二年，希臘國王奧托一世（Otto I, King of Greece）被廢黜。（維基共享）

雖然過程並不順利，但喬治一世在位期間還是成功舉行了第一屆現代奧運會，秉承了古希臘的傳統，成為迄今世界上最重要的體育盛事。

喬治一世終身都在為收復希臘領土而努力，在他半個世紀統治下許多說希臘語的地區被納入希臘王國，但是收復克里特島的失敗卻使他的威望下跌。後來接連的戰爭失敗更曾使他面臨被廢黜的危機。

一九一二年，第一次巴爾幹戰爭（First Balkan War）爆發，希臘聯同其他由鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）分裂獨立出來的巴爾幹諸國－蒙特內哥羅（Montenegro）、塞爾維亞（Serbia）和保加利亞（Bulgaria），與鄂圖曼帝國展開交戰，最後取得勝利。正當希臘在喬治一世帶領下領土不斷擴張之際，喬治一世卻在次年即一九一三年三月十八日這天在出巡塞薩洛尼基（Thessaloniki）時遇刺身亡，當時他一如以往，並沒有帶護衛隨行。

正當希臘在喬治一世（左二）帶領下領土不斷擴張之際，喬治一世卻在次年即一九一三年三月十八日這天在出巡塞薩洛尼基（Thessaloniki）時遇刺身亡。（維基共享）

喬治一世與前任國王奧托一世稱號不同，奧托一世稱「希臘國王」，喬治一世卻是「希臘人的國王」（King of the Hellenes），意指他除了是希臘王國的國王外，還是其他非生活在希臘領土下的希臘人的國王。頻繁的戰事和經濟衰退，使希臘王國國庫空虛，經濟面臨崩潰。雖然喬治一世治下，希臘領土得以光榮擴張，國家卻在他逝世後陷入動盪不安。

順帶一提，在十七世紀的英國，同樣有個叫喬治一世（George I, King of Great Britain）的英國國王，這個喬治一世同樣來自德意志地區，同樣不懂自己當國王的國家所用的語言。

本文經授權轉載自即食歷史 為國家奮鬥一生卻遇刺身亡：來自丹麥的希臘國王喬治一世

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