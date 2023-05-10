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社論》第一島鏈的深層洋流

2023/05/10 05:30

今年一月，岸田文雄任內首度訪美。三月中旬，尹錫悅訪日。接著，四月，尹錫悅訪美，他在國會聯席會議演說，特別對韓戰作了回顧。韓美，共同發表「華盛頓宣言」。本月初，小馬可仕訪美。上週，岸田文雄訪韓，尹錫悅表示，歡迎日本加入「華盛頓宣言」。至於拜登，訂於十天後赴廣島出席G7峰會，並與岸田文雄、尹錫悅三方會談。另，三月底、四月初，蔡英文「過境」美國。諸多外交穿梭，指向東北亞安全、烏俄戰爭及台海危機。

尹錫悅在美國國會演說指出：「美國海軍陸戰隊第一師在長津湖戰役中，突破中共軍隊十二萬人海戰術，取得了奇蹟般的成果；在長津湖戰役中，有四千五百名美國軍人犧牲。」中國立即反駁：長津湖戰役，共殲敵三萬六千人，其中美軍兩萬四千人！中國央視宣布，抗美援朝電視劇「跨過鴨綠江」將重播。在此之前，媒體人羅昌平評論「長津湖」，質疑朝鮮入侵韓國及中國介入的正當性。結果，虛構的電影不容批評，法院判刑七個月：「抗美援朝精神跨越時空、歷久彌新，是社會主義核心價值觀的重要體現，絕不容許褻瀆、詆毀。」

尹錫悅發言，在韓戰停戰七十年，引起中韓火花。韓國「朝鮮日報」分析說，就中國的立場而言，在解放軍進攻台灣時，在朝鮮半島「放火」以分散美軍的注意力，是必要的手段，而非選擇。該分析指出，中國進攻台灣時，即使韓國有親中政權，中國也會為了在朝鮮半島建立第二戰線而「放火」；無論韓國如何高呼「不介入台灣問題，保持中立」，中國都會單純地按照其軍事需求「放火」，只要韓美同盟不消失，就無法阻止中國開闢朝鮮半島第二戰線的企圖。可以確定的是，台美堅若磐石，韓日「合作新時代」，日美、韓美、菲美同盟再鞏固，正是回應朝、中、俄專制集團危及印太安全。而且，東北亞，台海，南海，已有牽一髮而動全身之勢。

回顧韓戰之初，蔣介石有意派兵參戰，但遭杜魯門拒之千里。是以，兩岸之間，避免一場戰爭。一九五一年初聯大決議，譴責中國人民志願軍介入韓戰，認定中華人民共和國之侵略行為。跨過鴨綠江，長津湖戰役，總之就是國際公認的侵略行為。侵略者還吹噓「偉大的抗美援朝精神」，只會讓人看透侵略者之七十年不變。現在，普廷對烏克蘭，習近平對台灣，不也是這種侵略者的邏輯嗎？如果忘記了歷史，經過一年多烏俄戰爭，普、習守望相助，金正恩遙相呼應，也該大開眼界了吧！「抗美援朝」，習近平的歷史記憶與政治正確，中國在地緣動態的角色選擇，現在已經發揮作用了。

針對中國十二點調停提議，布林肯日前提到兩個基本點。甲，一個受害者，一個侵略者，這兩個位置之間沒有道德上的對等；而直到最近，還不清楚中國是否接受了這一基本原則。乙，任何和平必須是公正和持久的，公正是指在涉及到主權和領土完整，必須反映出聯合國憲章的核心原則，不能認可俄羅斯佔領烏克蘭的領土；持久指的是，和平計畫不能使俄羅斯得以喘息並重整兵力，在一年半載後重新發起攻擊。於今思之，二○一四的「明斯克協議」，卻不幸成為註腳，埋下普廷侵烏的伏筆。更早，一九九四柯林頓、葉爾欽都參與之「布達佩斯安全保障備忘錄」，俄國尊重烏克蘭領土主權，烏克蘭撤除核武。二○一一，普廷卻面告柯林頓不同意，此一協議最後形同具文。

韓戰，改變了美國的台海政策，從任令國共內戰塵埃落定，轉向第七艦隊協防台灣。往後，「中（台）美共同防禦條約」、「台灣關係法」，此一政策核心仍未因尼克森主義而廢棄，頂多是從顯性化為隱性。川普、拜登、習近平的大國競合，又促使地緣政治走向質變。此時此刻，韓戰恩怨情仇，依稀是當年的對壘，台灣也依舊不是局外人。地緣政治，往往是不變的多於改變的。

一九九二，韓國捨台就中。當時，中美關係漸入佳境，韓國也期待中國共促朝鮮半島安全。但隨著中美雙方嫌隙日增，習近平認定以美國為首的西方國家對中國實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，韓國的安全越來越不可寄望北京。金正恩「核搗蛋」威脅韓、日、美，且與習近平、普廷的利益不謀（有謀？）而合。現在，新冷戰似有若無，而不同陣營的冷戰盟友重新歸隊，致使韓日歷史宿怨出現和解。冷戰時代的第一島鏈，又串流著地緣政治的深層洋流，實堪玩味。

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