社論》「厲害了我的國」戴不了的帽子

習近平兩年前大吹大擂已讓近億人口脫貧。圖為北京紀念品商店，架上擺著印有習近平和毛澤東肖像的紀念盤。（美聯社檔案照）

中國在習近平領導下，野心崛起，各國警覺，紛紛採行因應對策。

歐盟上週五在外長會議提出報告，雖維持「合作、競爭、對抗」的中國政策基調，但近年明顯偏向「對抗」，要降低依賴中國的風險。感受中國威脅的日本、南韓、菲律賓、澳洲、印度，先後與美國進行聯合軍事演習。在美國，反制中國已成朝野及民意共識，除了強化與印太地區盟友合作，經濟戰線也已展開行動，川普從經貿下手，拜登以科技戰接棒，國會更動作頻頻：眾議院三月下旬以無異議票數通過《中華人民共和國不是開發中國家法》，要把中國踢出「開發中國家」行列；參議院去年九月一致同意通過同樣法案，最近進一步提案反對中國在世界貿易組織的開發中國家地位。

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中國對此極為感冒，其外交部發言人汪文斌上週五宣稱︰美國想給中國送一頂已開發國家的帽子，「對不起，這頂帽子，中國戴不了」；中國是開發中國家，有事實和國際法依據，也為國際組織所公認。

然而，按一般國際形象，開發中國家相對於先進或發達國家，經濟社會發展落後；已是全球第二大經濟體的中國，習近平兩年前還以中國五年間讓近一億人口脫離貧窮，創造「一個彪炳史冊的人間奇蹟」而大吹大擂，至今卻仍堅持開發中國家的自我定位，顯不合常理。

簡單的答案是：躋身先進國家很有面子，名列開發中國家卻攸關裡子。以世貿組織為例，開發中國家可適用特殊差別化待遇，降低關稅壁壘的速度和幅度、判定傾銷的標準，要求都比先進國家低。面子雖為中國文化的構成要素，一黨專政的共產黨更愛面子，仍有其務實的一面；維持開發中國家地位，在國際社會好處多多，是逃避國際責任的擋箭牌，也是獲取特殊優待的敲門磚。

從鄧小平開啟「改革開放」策略，繼之以加入世貿組織，中國以開發中國家身分在國際間取得的好處，不勝枚舉。

中國自一九七九年起的四十年間，獲得日本提供政府對政府的開發援助（ODA），包括無償資金援助、技術合作和日元貸款三部分，金額數以百億美元計；儘管中國二○一○年代初期已超越日本成為世界第二大經濟體，日本對中國ODA到二○一八年才停止。日本的大方援助，連中國學者都讚嘆「時間最早，規模最大，條件最優惠」。同樣的援助、低利、無息貸款，見諸世界銀行、亞洲開發銀行等國際機構多年來對中國金援。

金援之外，在國際經貿中，「開發中國家」的帽子，讓中國深受其益。除了關稅、傾銷、出口補貼等適用差別待遇，在產業保護、市場准入等對外開放也享有優惠。同時，定位為後進國家，在氣候變遷、環境保護、對外援助等國際義務相對減輕。從而，中國的排碳量高居全球第一，空氣污染每年禍延鄰國，「一帶一路」在各國廣佈「債務陷阱」，都是以後進國家地位規避大國責任，損人也不利己的惡果。因此，一旦「開發中國家」帽子被摘去，中國政府及企業不論對內對外，好處大減、責任大增，「務實者」不為也。

不合常識常理的事物難以長久持續。鄧小平的「韜光養晦」旨在「跑百年馬拉松」之路，以欺敵達成稱霸目標；習近平野心暴露，卻顯然有害「中華民族偉大復興」美夢達成。世人出自常識常理都不免質問，何以全球第二大經濟體的中國，卻有如「開賓士車仍領救濟金」？

美國最早覺醒。聯邦貿易代表署二○二○年把中國從「開發中國家」名單剔除，主因是相關法律一九九八年制定，不但「過時」，中國還藉此實施鉅額出口補貼，傷害美國產業，顯違公平貿易原則；川普政府經此調整，降低了對中國反補貼調查門檻。這一舉措，效力限於美國，其後國會幾無異議通過的相關法案，意在擴及適用於國際機構，以斬斷中國投機取巧，且嚴重擠壓真正窮國應有的國際資金及資源支援。從中國官方氣急敗壞的反應，指美國「散佈虛假論調」、「意圖打壓遏制中國發展空間，讓中國背包袱、扛責任」，足見美國這一招一旦實現，對已問題重重的中國經濟，衝擊勢必不小。

德國前總理梅克爾卸任後坦言，當初與中國打交道確曾過於天真。拜登祭出科技戰，源自中國把精密晶片用於高階武器研發。長年提供ODA的日本，如今深受解放軍侵擾。挹注資金、技術、人才「大膽西進」，壯大了要併吞台灣的惡鄰。經歷中國多年佔盡便宜，美國等民主國家已然覺醒，台灣豈能繼續養虎為患？

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