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自由廣場》517立院事件／沒有討論的表決不是民主

2024/05/19 05:30

◎ 汪志堅

立法院強行表決引發衝突，憤怒民眾聚集立法院，如太陽花二．○版。正當台灣要透過總統就職向世界展現民主之際，卻出現此事件，令人沮喪。

太陽花事件主要是反對黑箱，反對未經討論就強行表決。跟此事如出一轍，沒有公眾討論就想興建穿越中央山脈的國道，沒有公眾討論就要興建從宜蘭到台東的環島高鐵，還想在十年內完工，這種基建狂魔的思考，將工程科學視若無物，令人搖頭。而強推的藐視國會罪，到底包含多少內容，公眾無從知曉，卻也要強行表決。東部建設不是不能進行，而是要經過縝密的公眾討論，要確定工程難度、預算可行性。至於什麼情況算是藐視國會，更需要逐步形成社會共識，才能以法律行之。

因此，這次民眾聚集的訴求，是「沒有討論不是民主」，訴求擲地有聲。人民投票是選出「代議士」來代替人民來討論事情，而非只是來表決的。法案應經詳細討論，考量利弊得失，才有各方能接受的版本。

過去兩屆的立法院，沒有出現類似太陽花事件的爭議，是因為掌握國會多數的民進黨並未濫用多數力量，並在立法過程中，與各界、各黨派充分討論後，才形成法律。今年選後，國會改由藍白掌控，民眾正在等待立法院能夠展開全新氣象，可惜的是濫用多數暴力的狀況立即再次發生。

五一七事件發生後，許多民眾查完法條後，大失所望。如果掌握國會多數的藍白兩黨想要為所欲為，現有法律幾乎無力阻止。民主國家在發生這種紛爭時，可以採取覆議、解散國會、罷免國會議員等反制，但在台灣，這些體制內做法無不可行，這怪不得民眾要走上街頭。

依據立法院職權行使法，立法院通過法律後，總統依法需簽署施行，如果覺得窒礙難行，行政院可移請立法院覆議，但覆議門檻是二分之一，但就是因為藍白過半才草率通過法律，覆議門檻還是二分之一，怎麼可能覆議成功，根本形同虛設。

如果覆議失敗，民主國家通常還有一種做法，是允許解散國會。但是，憲法增修條文規定，立法院必須先對行政院提出不信任案，總統才有機會解散國會。藍白為了自己利益，不可能提出不信任案，執政黨更沒有理由對自己的行政院長提出不信任案。因此，總統根本就沒有機會解散國會。

覆議不可行、也無法解散國會，那罷免立委總可以吧！但公職人員選舉罷免法規定，不分區立委不適用罷免之規定。所以，無論不分區立委的表現多誇張，人民是拿他們沒辦法的。區域立委則有規定就職未滿一年者，不得罷免。也就是說，在滿一年以前，人民對區域立委也是毫無辦法的。

人民只能施加壓力，讓藍白立委能懸崖勒馬，同意將這些立法議案透過社會充分討論後，才付諸表決。法案沒有詳細討論就會思慮不週，就會顧此失彼。不是不能通過這些法律，而是要縝密思考、充分討論，因為「沒有公眾討論的表決不是民主」。

（作者為台灣管理學會秘書長）

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