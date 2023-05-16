自由開講》永遠不要浪費一個好的危機

謝安民

Never let a good crisis go to waste.

許多西方名人（包括二戰時英國首相邱吉爾和克林頓總統的辦公室主任，當過芝加哥巿長的拉姆，伊曼紐爾）都說過類似上列引言的話。

二戰開始時，邱吉爾說這句話的用意是簡單但是頗有深意的。隨危機來臨的劇烈變化，不可避免地揭示了新鮮的主意，並指出生長的機會。伊曼紐爾在2008經濟危機時，也利用這句話來點明危機給你一個機會，可以做出以前你認為沒有辦法做的事。

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很多台灣的政治人物，可能都知道上面引用的句子，不過他們並沒得到這句智慧之言的真髓，而是把它當作保護自己官位和政治前途的教戰守則。對這個句名言如果只學到皮毛，只知道第一時間趕到現場來表示自己勤政和關懷；沒有了解和調查就悤忙指出錯失和該負責的人，以求彰顯自己的能幹和有為；同時也達到轉移自己該承受的注意和檢驗，以求保護自己的政治前途。由這種政治人物來領導，恐怕危機還會繼續發生。以台中盧秀燕市長為例，中捷事故後，她在第一時間趕到現場，也很快地在麥克風和錄影機前發表意見，義正辭嚴地把責任分配給別人。

台中市長盧秀燕在中捷事故後，她在第一時間趕到現場，也很快地在麥克風和錄影機前發表意見，義正辭嚴地把責任分配給別人。（本報資料照）

一個重大的意外如中㨗事故，專家都認為是由於系統上多重，甚至是連續發生的多重過失累積才會產生。要正確地了解異外事故的詳情和原因，往往要多日，甚至幾周以上的時間，經過詳盡收集資料和證據之後，再加以拆解分析事故的詳細過程和時間線，才能清楚的重建事故的經過，發現所有執行不力或錯誤的環節，然後再決定該負責任的單位也不遲。最重要的，經過這樣蒐集資料和詳細分析，才能幫助建立未來防範類似事故發生的SOP。

有必要在那麼短的時間內，沒有經過詳細蒐證調查，就開始把手指指向他人嗎？除了甩鍋以外，我想不出有其他合理的動機。

在麥克風忘記關掉、或電視攝影機還未對著你時，政治人物的表情和風度最能窺見他們的真面目。克林頓當總統時，商務部長布朗因飛機失事喪生。在布朗部長喪禮時，柯林頓被電視新聞攝影機抓到廣受民眾抨擊的一幕：當鏡頭轉向他時，他立刻從和旁邊的人歡笑談天的表情，很快地變成莊嚴肅穆的臉。我第一次看到中㨗事故後，盧市長也是和一群隨從邊笑邊談走到攝影機前。開口指責別人後，聲調驟然變成沉重而又嚴厲。我們當然不能要求政治人物，為政治生活內的悲劇事件而整天愁眉苦臉。但是公衆人物既然在社區悲劇剛發生之後，鄉親的傷口猶新，心仍存不捨之情時，要在公共場所表明自己的立場，展現適當的情緒才妥當。克林頓的表現是在布朗部長逝世幾周後，而中㨗事故才發生不久。

從危機中汲取經驗，避免悲劇重演，才是政治人物不浪費危機的真意，不是保護自己的形象免受危機的損傷。

（美國退休心臟科醫師）

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