自由開講》課徵反欺詐稅與補償被害者損失 支持打詐零容忍政策

◎官政哲

行政院於5月4日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，並再投入13億元，希望達成策略目標。於此同時之5月3日，英國政府也提出反詐欺策略，預期到 2025 年希望能減少10%的欺詐犯罪目標。

我國打詐策略著重於執法打擊策略的運用，相對比較英國版之打詐策略，對於保障受害者權益與補償被害者損失仍未充分考量。要求資訊平台業者基於安全保護與監管責任所應負之相對責任仍然不足，實有待積極檢討強化！

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行政院會近（4）日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，針對假網拍、假投資及解除分期付款等高發詐欺案重點打擊，強化法治面、優化技術面、擴大組織面，除了擴編人力，還追加13億元預算，同時結合各縣市的「打詐地方隊」，打造人人都是打詐國家隊。（資料照／行政院提供）

詐騙瘟疫肆虐已成全民之痛

全民被詐騙損失已高達七十億元，政府已投入27億元，成立所謂「打詐國家隊」，詐騙卻越打越猖獗，犯行越來越嚴重，已進化到跨境與暴力擄人虐死之囂張程度！更升級轉型為假冒名人股市投資及不動產融資的新型詐騙。

國人幾乎每天都接到詐騙訊息，造成重大經濟損失與社會成本，已成為詐騙瘟疫！面對詐騙集團橫行肆虐無阻，日新月異多面向擴展趨勢，實應採取更正確有力的打擊策略！

英國2022 年上半年，詐騙犯詐取 6.1 億英鎊，已成為重大經濟損失與社會成本。英國版打詐策略，除從源頭阻止欺詐行為與追懲詐欺外，更重視保障民眾權益，補償民眾損失。

加強平台「注意義務」

超過80%的詐騙都涉及 Facebook、WhatsApp 、 Instagram、 Line等社群媒體，四分之三的詐騙案也都源自於資訊平台之詐騙。因此，英政府通過線上安全法案要求大型科技平台應加強「注意義務」，以保護用戶免受詐欺與其他負面內容的侵害，並應補償被害者損失。

從源頭阻止欺詐行為與追懲詐欺，須運用監理規範阻止濫用電信網絡與濫發詐騙短訊，群發短訊應經註冊並接受審查監管。非經註冊監管金融產品禁止進行網路行銷，以阻止投資詐騙與非法金融產品。

補償受害者損失

線上安全法案要求資訊平台業者主動清除過濾與阻止電話與線上詐騙行為，如詐騙廣告與以假名人代言等，並提供簡易檢舉機制以保護用戶。修正金融服務法律，監理機構公布安全或不安全平台名單，以激勵合法業者配合，對未能配合者處以高額罰款。銀行與平台業者應提供受害者損失補償框架，強制要求支付平台補償被害者損失，詐欺受害者可取回被詐金錢。

以數位專業技術 追懲詐騙

英政府組成400名調查員之全國詐欺專案調查組，透過更有效的數位調查技術與起訴程序追懲詐騙，投資 3千萬英鎊，建置最先進的反詐騙報案中心，設立便捷報案網站與升級版諮詢客服中心以提升報案效率。並設置門戶網站，使受害者可以諮詢與收到有關舉報案件最新訊息。

警察機構將打擊詐欺列為優先性警務，發展應對欺詐犯罪專業能力與結合情報系統力量及加強國際合作，識別與打擊組織犯罪及跨國詐欺集團。

課徵反欺詐稅 支持零容忍策略

因此，英國金融商業平台Tide 與金融貿易協會敦促政府應採取零容忍打詐政策，對社交媒體與電信公司徵收反欺詐稅。利用稅款專用於資助執法機構調查與培訓更多警察，打擊日益嚴重的詐欺流行病。

重新考慮強制性金融規則，強制所有金融機構應向警方報告詐欺案件與配合調查詐欺行為之義務。社交媒體與電信公司應保留所有廣告商與用戶記錄，並授權讓所有金融機構確認收款人並輸存收款人數據。更強制相關數據應與有關機構共享，發揮整體打詐功能。要求金融機構與資訊平台與升級風險管理與補償詐欺受害者，讓客戶更能選擇具有較高保護層級的金融機構。

英國政府零容忍打擊詐騙策略已是國安層級的戰略。他山之石可以攻錯，應可作為我國檢討打擊詐欺犯罪策略之參考！

（退休警官）

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