自由開講》郭台銘的祖國

金結葳

鴻海集團創辦人郭台銘近日爭取國民黨總統提名的記者會上，率眾唱國歌、宣讀國父遺囑，渴望獲得「正藍軍」的加冕，也在在強調其「愛國」之心。不過他所愛的恐怕不是國，因為2017年當鴻海宣布與美國州長簽署投資合作的記者會上，郭台銘就表示：「台灣市場太小，全世界最大的市場就是中國和美國，商人無祖國，市場就是我的祖國」，所以郭台銘現在爭取的是哪一個國家的提名？

郭台銘認為「政治就是要為經濟服務」，現在宣布參與2024總統大選，是希望為台灣社會服務貢獻，或是因為這是一門好生意？郭只要採取兩面討好策略，在台灣獲得政治權力，另一方面繼續在中國當企業家賺錢，唯利是圖，先獲益以日後回饋中華人民共和國，這就是郭董的如意算盤嗎？

請繼續往下閱讀...

鴻海集團創辦人郭台銘近日爭取國民黨總統提名的記者會上，率眾唱國歌、宣讀國父遺囑，渴望獲得「正藍軍」的加冕。（本報資料照）

郭台銘有可能處理好集團事務，切割中國政商的關係，成為稱職的台灣總統嗎？或是讓中央官僚成為經濟活動中坐收「服務費」的掮客，中央政府與跨國企業一丘之貉，建立大家來賺錢的跨層級政商集團，歌頌著中國崛起的神話。郭台銘賺一手、中國也撈一筆，還有多少經濟剩餘分配可以給台灣人民。其政經兩得意的成功形象，是機關算盡只為個人利益，對台灣的雙重剝削。

台灣和中國的經濟體質不同，郭台銘誇口要以經濟實力開啟大談判時代，就不必在政治裡玩零和遊戲，這些似是而非的口號，根本就是抄襲韓國瑜的「貨進去，人進來，台灣發大財」。一位國家領袖，應同時評估國家的經濟前景，及其國際關係，政治與經濟密不可分。台灣能有護國神山台積電這樣位居全球產業鍊頂端的大型企業，也有研發獨門技術的中小企業，能在全球產業扮演要角。

郭台銘近期提出「新中間路線」，其實和柯文哲的與「強國等距」沒兩樣，都是口號式的宣傳手段，僅是軟硬兩手策略的方案。 如果有人覺得郭台銘會給你好生活、讓你賺大錢，不妨想想全球最大半導體廠台積電的張忠謀說：「投資的首選是台灣，根留台灣是台積電的願望。」

商道，要兼顧道義與利益，我也希望中樂透發大財，但郭台銘作的只是回饋祖國的幻想美夢，但怕的不是美夢而是惡夢。

（文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法