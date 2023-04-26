晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 政經

自由開講》郭台銘的祖國

2023/04/26 14:17

金結葳

鴻海集團創辦人郭台銘近日爭取國民黨總統提名的記者會上，率眾唱國歌、宣讀國父遺囑，渴望獲得「正藍軍」的加冕，也在在強調其「愛國」之心。不過他所愛的恐怕不是國，因為2017年當鴻海宣布與美國州長簽署投資合作的記者會上，郭台銘就表示：「台灣市場太小，全世界最大的市場就是中國和美國，商人無祖國，市場就是我的祖國」，所以郭台銘現在爭取的是哪一個國家的提名？

郭台銘認為「政治就是要為經濟服務」，現在宣布參與2024總統大選，是希望為台灣社會服務貢獻，或是因為這是一門好生意？郭只要採取兩面討好策略，在台灣獲得政治權力，另一方面繼續在中國當企業家賺錢，唯利是圖，先獲益以日後回饋中華人民共和國，這就是郭董的如意算盤嗎？

鴻海集團創辦人郭台銘近日爭取國民黨總統提名的記者會上，率眾唱國歌、宣讀國父遺囑，渴望獲得「正藍軍」的加冕。（本報資料照）

郭台銘有可能處理好集團事務，切割中國政商的關係，成為稱職的台灣總統嗎？或是讓中央官僚成為經濟活動中坐收「服務費」的掮客，中央政府與跨國企業一丘之貉，建立大家來賺錢的跨層級政商集團，歌頌著中國崛起的神話。郭台銘賺一手、中國也撈一筆，還有多少經濟剩餘分配可以給台灣人民。其政經兩得意的成功形象，是機關算盡只為個人利益，對台灣的雙重剝削。

台灣和中國的經濟體質不同，郭台銘誇口要以經濟實力開啟大談判時代，就不必在政治裡玩零和遊戲，這些似是而非的口號，根本就是抄襲韓國瑜的「貨進去，人進來，台灣發大財」。一位國家領袖，應同時評估國家的經濟前景，及其國際關係，政治與經濟密不可分。台灣能有護國神山台積電這樣位居全球產業鍊頂端的大型企業，也有研發獨門技術的中小企業，能在全球產業扮演要角。

郭台銘近期提出「新中間路線」，其實和柯文哲的與「強國等距」沒兩樣，都是口號式的宣傳手段，僅是軟硬兩手策略的方案。 如果有人覺得郭台銘會給你好生活、讓你賺大錢，不妨想想全球最大半導體廠台積電的張忠謀說：「投資的首選是台灣，根留台灣是台積電的願望。」

商道，要兼顧道義與利益，我也希望中樂透發大財，但郭台銘作的只是回饋祖國的幻想美夢，但怕的不是美夢而是惡夢。

（文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書