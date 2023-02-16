自由開講》國民黨能藉由郭董如願打「和平經濟」牌嗎？

林正二

郭台銘表明在等國民黨初選辦法與參選意願後，雖然仍有頗多韓粉與大老等深藍人士不滿郭董姿態過高、沒有為昔日初選落敗退黨、造成國民黨分裂一事道歉，但也有很多技術藍、知識藍及一般不明究理的淺藍與中間選民，寄望郭代表國民黨贏得總統大選。

此乃因為郭董事業遍及全球，跟中國領導人交情匪淺，也有管道接觸美高層，政經資源雄厚，故頗多民眾期待他能提振台灣經濟，並在美中台之間求取平衡點，建構兩岸和平關係。這是藍營看重郭董的原因。但郭與國民黨可以如願地打「和平經濟」牌嗎？真實情況是這樣嗎？

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郭台銘表明在等國民黨初選辦法與參選意願後，雖然仍有頗多韓粉與大老等深藍人士不滿郭董沒有為昔日初選落敗退黨、造成國民黨分裂一事道歉，也有很多技術藍、知識藍及一般不明究理的淺藍與中間選民，寄望郭代表國民黨贏得總統大選。（本報資料照）

郭董最大致命傷除了有龐大事業在中國，易為中共掌控、聽命於中國外，其不穩定浮躁、欠缺政治協調整合能力的威權人格特質，是郭最大的缺點。政治是眾人之事，尤其是民主政治，必須有強大的整合領導能力，不像企業經營，一個人說了算了。民主國家的領導者如威權心態太重、心浮氣燥、不夠沈穩堅定，沒有聽取各方意見，以多元角度審視公共事務的協調能力，將會導致國家與社會的四分五裂，與外國樹敵，這將是國家最大的悲哀。從郭董以往的退黨怒罵藍營，當眾撕毀「工商時報」等暴躁衝動的行為來檢視，郭的個性實在不適合從政！

其次，就藍營想打的「和平」牌來說，縱使習近平已言明，「九二共識」就是「一中原則、一國兩制」統台方案，但郭董與藍營仍自欺欺人地以「九二共識、一中各表」為兩岸策略。 其原因應是藍營評估國人認為中國統台是很久以後的事，不少民眾以為國民黨的「九二共識」仍可建構兩岸和平缓衝空間，護衛中華民國；同時藍營亦可配合中國打台獨的策略，醜化民進黨維護中華民國台灣主權現狀是台獨，已將兩岸帶往戰爭方向。

蔡總統執政後，並没有往法理台獨方向邁進，挑釁中國，還不斷呼籲中共，兩岸應以對等地位建構和平穩定的關係。但中國近年己展開一中統台工作，除了以經濟利誘外，不時以戰機軍艦繞台威嚇台灣。鑒於西藏跟中國簽訂「和平協議」没多久，中共即派兵入侵西藏的往例，台灣要如何藉由一厢情願的「九二共識」、「和平協議」維護和平？

國民黨執政時，不斷減少對美軍購、縮減兵役任期、不重視軍事演習，削弱我國防力量，在默認九二「一中」共識下，乞求中國賜予和平；郭董四年前亦曾抨擊台灣不應向美國軍購，表示國防要靠和平。這種不顧中共威脅台灣、本末倒置、沒有實力做後盾、屈辱式的求和，將無法護衛台灣主權，讓台灣走向被中國統一之路，失去台灣人民最珍惜的民主自由生活。

此外，中國近年在南海與東海擴增軍力，美國為維護印太與台海地區的和平穩定，不斷加強美日同盟的功能，並將台灣納入抗衡中國的印太戰略體系中。在美國領導民主國家抗衡中國的新國際情勢中，中國正不斷運用「溫水煮青蛙」策略，加強併吞台灣的工作，郭董與國民黨可以因為傾中怕得罪中共當局，而特意忽略中共的統台意圖，將台灣排除於民主國家的聯盟防衛體系外，而向中國投降嗎？這種投降式的「和平」是台灣人民要的嗎？

經濟方面，值此台商與外商因美中貿易與高科技大戰、疫情失控、中國經濟受創慘重，紛紛撤資，將資金轉移到台灣、越南等國家之際，郭董因有龐大的事業在中國，如他推動台灣資訊與傳統產業的生產重心移往大陸，台灣產業結構完整性將遭到破壞、技術外流，不僅將衝擊台灣高科技產業的國際市場擴展以及傳統產業的衰退，並且會引發中低階層勞工結構性失業，惡化所得分配不均問題，不利台灣經濟發展。此外，台灣經濟對中國依賴程度將更深，增強中國以經濟制裁強迫我國接受政治要求之力量，讓台灣走向被中國「一國兩制」統一之路。

郭董雖有豐富的國際經貿經驗，但有龐大的事業在中國，在藍營傾中遠美的政策下，很難在全球抗衡中國的新國際情勢中找到台灣的國際定位，讓台灣經濟與美日歐等國經濟體緊密結合，並藉由印太戰略護衛台灣的和平，而目因為太傾中，最後只能走向被中國統一之路。台灣人民能不慎乎？！

（退休駐美外交人員）

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