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自由開講》論蔡英文總統出席APEC的機遇與挑戰

2023/04/22 18:19

邱志偉

今年APEC高峰會將回到美國來主辦，最受到外界關注的是，非正式領袖會議上的台灣代表，有沒有機會由蔡英文總統出席。特別是這次多達20幾位美國眾議員致函呼籲，應當邀請蔡英文總統與會，更增添了聯想空間。台灣作為民主國家、也是主權國家，出席具備正當性，但可以想見台灣或中國領導人，只能擇一出席。機遇雖有，但現實的尷尬依舊，本文就試圖談蔡英文總統出席的可能，甚至對地主國美方的好處，以及中國反對的本質因素。

從台灣目前的現實國際困境，以台灣所能參加的國際組織，特別是具備正式會員身分的當屬APEC，每位會員幾乎都派出最高領導人出席，不管是總統、首相、主席。自然而然，台灣若能有機會在這舞台上展現身分，與國際互動，那當屬再好不過。回顧台灣出席APEC的歷程，最早非正式的領袖峰會就是由主辦國美國總統柯林頓所提出，當時李登輝總統原想親自出席，但在美台之間折衝後，只能以蕭萬長作為領袖代表身分與會，便以此創下慣例。

去年APEC高峰會由蔡英文總統指派張忠謀代表與會，今年將回到美國來主辦，最受到外界關注的是，非正式領袖會議上的台灣代表，有沒有機會由蔡英文總統出席。（本報資料照）

距離最近一次美國舉辦APEC峰會，是在12年前的夏威夷，由時任總統歐巴馬負責當東道主，台灣當時則派出前副總統連戰出席。這次再由美國舉辦，雖然以此刻的美中關係與台美關係來說，台灣派出蔡總統出席的機會，已經遠高於2011年的時候。當時習近平尚未掌權，美國的亞洲再平衡（rebalancing strategy）根本還沒出現，對照此刻美國已經和中國出現貿易戰，拜登迄今尚未訪問中國，還有武漢肺炎疫情問題等，值此時刻美中關係都已大不如前，台灣地位顯著升高，蔡總統自然並非毫無機會參加。

在此也要強調，若美國願意讓蔡英文總統以領袖代表身分，親自出席11月的領袖峰會，將能至少帶來以下二項重要意義：

首先，美國近年在各國關注晶片安全，並且點名台積電是重點。過去幾年台灣的確是派出台積電創辦人張忠謀與會，但這象徵對台灣的重視還遠不足夠。台積電如今是在計算鉅額成本之下，仍舊到美國亞利桑那州設廠，這背後自然是對台美關係的信任。然而也因為美國對台海戰爭的憂慮，讓許多投資人對台積電信心動搖，若能讓蔡總統出席至少代表的是美國對安全最具體的承諾。同時也是對於台灣產業的投資信心保證，對國際社會看待台灣企業將有實質正面助益。

再者，是讓美國對台關係的實質進展，讓台灣參與國際的具體表現。美國多次強調對台灣是真朋友、真進展「Real Friends, Real Progress」，同時美國國務院也再三強調，美國對台政策就是支持台灣參與更多不以「主權國家」為前提的國際組織，APEC自然就是一個最佳的典範。讓蔡總統參加就是具體實現這項政策，同時也不會動搖台美關係，不會帶來任何的意外。

至於中國為何反對，很簡單，就是怕台灣議題國際化，更害怕台灣總統能夠和習近平平起平坐。這早在2014年北京APEC，馬英九念茲在茲馬習會能在此，但中國依然以古有明訓的藉口回絕。此刻北京政府對台關係更壞之下，蔡總統若前往APEC大概習近平就不會出席，這是可以想見的。

對美國地主國而言，如何拿捏台灣出席代表與美中關係的力道，自然是最重要的課題。特別是美國總統大選將近，美國民主黨政府若不願遭指對中國軟弱，出席代表必然會是風向球。我們也高度期盼，在不違反美國國務院政策，同時也合乎台灣旅行法之規定，甚至不涉及訪問華府這樣敏感神經下，讓蔡總統出席APEC必然是最好的安排，也期待美方能從善如流，回應兩國人民的高度期盼。

（作者為立法委員）

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