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健康醫療網》腹瀉就診創３年新高！兒科醫：「多因感染1病毒」 恐狂拉猛吐

兒童急性腸胃炎首先要補充水分及電解質，並配合清淡飲食，如果仍然持腹瀉、嘔吐及食慾不振，建議應該盡快就醫治療。
健康醫療網

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2023/03/28 14:50

疾管署日前公布，近期單週腹瀉就診人次達到16.5萬人，創下三年來新高紀錄，且當中高達九成為感染諾羅病毒導致，自春節假期後至今就未曾趨緩，依趨勢觀察，評估目前仍再染病高峰，民眾得多加注意。

9歲女童染諾羅病毒　出現脫水及酮尿症狀

一名9歲女童因一天內嘔吐超過10次並伴隨腹瀉就醫，因嚴重嘔吐吃不好，甚至出現脫水及酮尿症狀，所以緊急安排住院治療，先給予點滴補充水分、電解質及葡萄糖；其糞便經過腸道細菌與病毒分子檢測發現是感染諾羅病毒，以支持性治療並配合藥物緩解症狀，5天後才康復出院。

疾管署日前公布，近期單週腹瀉就診人次達到16.5萬人，創下三年來新高紀錄，且當中高達九成為感染諾羅病毒導致！（https://www.freepik.com/）

諾羅病毒傳染力極強　兒童感染應注意是否脫水

雙和醫院兒科主治醫師鄭弘彥指出，諾羅病毒可藉由排泄物、嘔吐物、污染的食物或水源接觸傳染，傳染力極強，成人或幼童都有可能被感染。而孩童身體水分占比約7成，感染急性腸胃炎後更要注意脫水的狀況，可觀察皮膚彈性是否下降，或出現嘴唇乾裂等狀況。而兒童急性腸胃炎首先要補充水分及電解質，並配合清淡飲食，如果仍然持腹瀉、嘔吐及食慾不振，建議應該盡快就醫治療。

沒有疫苗可預防　日常這樣做防感染

鄭弘彥醫師建議，可從注意手部衛生、戴口罩與勤消毒開始，特別是在飲食方面，在如廁後、進食或準備食物前都應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，並避免食用未充分煮熟的蛋、肉類或貝類等產品，以及飲用未煮沸或消毒之生水。

另外，目前並沒有疫苗可以預防諾羅病毒的感染，因此家長照顧嬰幼兒時，仍要多注意家中環境廁所衛生，要多洗手，少去公共場所及人潮多的地方，以避免接觸傳染，若不幸感染，出現強烈腹瀉、嘔吐，甚至是抽搐症狀時，請盡速送醫勿延遲。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩 腹瀉就診創３年新高！兒科醫：「多因感染1病毒」　恐狂拉猛吐

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