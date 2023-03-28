胡，怎麼說》誰殺了狒狒？張善政、楊文科出來面對！

誰殺了狒狒？桃園市長張善政、新竹縣長楊文科必須出來面對！

逃離牢籠、自由自在生活了18天的那頭東非狒狒，昨天不幸遭獵捕人員槍擊慘死。誰殺了狒狒？直接下狠手開槍射殺狒狒的那名獵捕人員，當然是直接的「殺狒嫌犯」，不過，他槍殺狒狒的動機何在?出於誰的命令、指使、或叫唆、安排？桃園市政府、新竹縣政府的主事者恐怕都脫不了關係。

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那名殺狒獵人自稱是接受新竹縣府一名官員的委託，跨境前往桃園市轄區的富岡參與圍捕，新竹縣府則叫起撞天屈，稱並未派員越境獵狒，桃園市府更推的一乾二淨，完全否認有委外用獵槍之事，之後還稱他們的人趕到現場時，「另一組人」已在現場、狒狒已中槍倒地，不少人批評桃園市府人員不急救狒、竟忙著「擺拍」，桃市府則稱是「拍照存證」。

死了一頭狒狒之後，幾個問題仍待說清楚、查明白，不容桃市府、竹縣府互相推諉卸責，最後不了了之，讓狒狒冤死而莫白。

第一個疑問串:有沒有「格殺令」？如果有，是誰下的令?如果桃園市府、新竹縣府都沒有下死活不計的「格殺令」，那為何有參與獵捕人員帶殺傷力很強的獵槍到場？而且，開槍殺狒的他及那一組人，比桃園市府農業局的人還先到現場，顯然消息非常靈通、行動迅速，如果不是參與了桃市府「抓狒戰情室」群組或竹縣府的相關通報群組，他怎麼有辦法這樣?

第二個疑問串:那頭狒狒有無立即而明顯的危險?答案就是沒有，據現場相關消息，都說狒狒已被幾位勇敢的婦女關門困在屋中，當場顯然沒有危害人類的可能（本來就危害性不高）。那接著的疑問是:對已經被關住，沒有立即明顯危險的狒狒，他為何要開槍射殺？既與狒狒無深仇大恨，殺狒動機何在?是否桃園市府、新竹縣府等官員暗示或明示或讓他誤以為殺狒有賞?

第三個疑問串:那頭狒狒有無再逃走的可能?從當地關住狒狒的民眾說法及現場情況，再逃的可能性很低。而且，即使狒狒狒在極低機會下仍突圍逃走，也不該不能射殺，因為還有很多機會活捉，而且應該活捉，但為何仍然被射殺了?未經核準就射殺狒狒，依野生動物保育法，最重可判五年刑，刑期不可謂不重，在地有權核準的是桃園市府，那個殺狒獵人開槍前知道違法嗎?或者自認有獲官員的某種授權?

從狒狒捕捉到被槍殺過程來看，桃園市府「好大喜功」、新竹縣府「見獵心喜」，各有一票官員等人逢迎長官（大長官就是張善政市長、楊文科縣長）之好惡，抓狒作秀比保育優先、把獵捕狒狒當首長政績、把炒作抓狒狒新聞看的比狒狒生命重要，在陰錯陽差、搶秀搶功、行政疏失連連之下，終致害了狒狒生命!

張善政市長、楊文科縣長即使不是罪魁禍首，也是間接殺死狒狒主因之一，都應出來面對並道歉!

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