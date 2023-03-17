胡，怎麼說》「造王」變「封喉」？朱立倫一出手，人人皆 知黑金有沒有！

才聽說，朱立倫寧願當「造王者」，卻見到，國民黨中央選策會名單一出手，簡直就是要「封喉（侯）」！但是，喉」怎能被黑金封？「侯」之總統路豈甘被朱封?侯友宜馬上連夜表態「拒絕黑金」，砲打黨中央，尋求突圍了。

國民黨「中央選戰策略會報」是什麼碗糕?它由秘書長黃健庭召集，成員包括周錫瑋、邱鏡淳、莊啟旺、傅崐萁、黃敏恭、劉政鴻、李全教、曾銘宗、黃昭順十人，負責研議最有利勝選與選情發展的提名策略。

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那樣眾人皆可罵「歹」的「歹竹」，怎能生的出「好筍」？包括侯友宜、鍾沛君、徐巧芯等等等藍軍自家人都痛批，人人質疑，那樣黑金充斥、積弊如山的國民黨選策會，能提出乾淨的侯選人？朱立倫的候選人一定乾淨的辯解之辭，恐怕沒有人相信!倒是另一句俗話較符合實況:龍生龍、鳯生鳯、老鼠生的孩子會打洞，黑金提名的人選亦黑金！

其實，侯友宜等人都心知肚明，選策會成員名單的黑金色彩濃，只是忠實的反映了國民黨的權力結構及成員組成，就如一家上市公司的「黑金成份股」本就佔了大部分，他們大驚大怪砲打中央司令部，根本假惺惺、藉機作足姿態，砲打黑金只是以切割來顧自己形象，在真正選舉時，黑金的支持，對他們都是不可或缺的！

而且，國民黨內鬥時，本就佔大股的黑金成份股，就被拿出來做為攻擊武器，因為大部分是事實，所以常常拳拳到肉、有效擊中，像馬英九和王金平當年競選黨主席時，明裡暗裡挺馬的人馬，黑金成分股不會比挺王的少，但馬率先猛烈攻擊王黑金，挺馬媒體將王金平貼上黑金標籤，脫身就很困難。這次其實情形也差不多，只是角色不同了。

朱立倫的中央選策會，一出手就爆出黑金，除了那是國民黨「本色」，更因選策會直接牽動立委提名以及總統提名之爭，人人喊團結、個個為己謀，如是而已。

朱立倫現在走的路，好像就要落入2019年吳敦義當黨魁時的翻版，吳敦義本來部署提名自己、排除朱立倫，不料，韓國瑜、郭台銘橫裡殺出，黯然退出當造王者，卻造不成王而灰頭土臉、二度飲恨辭去黨魁。

國民黨內最缺乏的就是「直球對決」的競爭文化，自己把自己最難看的黑金內裡，端上了台面，客家有句話叫「示眾!」（丟臉之意），也算是自作孽，不可活吧!

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