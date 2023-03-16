女性到了40歲之後，因為卵巢功能下降、荷爾蒙分泌逐漸變少，大約會從45到52歲之間，產生像是熱潮紅、心悸、盜汗、陰道乾澀、尿失禁、頻尿等情況，有時還有易怒、焦慮、沮喪等情緒困擾，這就是進入所謂的更年期。

「醫師，我最近晚上睡覺睡到一半會突然熱醒，背部會直冒汗欸！而且啊，有時明明天氣不熱，卻莫名有一股熱氣往臉上噴；時不時還會心悸….會不會是生了什麼病吶。」麗姨走進診間，醫師都還沒開口詢問，就連珠炮似地說了最近困擾已久的現象。

醫師看了看麗姨的病歷，剛滿50歲，想起她幾個月前來看診時，也曾抱怨這一年來月經週期紊亂，甚至一度懷疑是不是懷孕了。醫師說：「沒事啦，應該是進入更年期了！」

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什麼是更年期？

女性到了40歲之後，因為卵巢功能下降、荷爾蒙分泌逐漸變少，大約會從45到52歲之間，產生像是熱潮紅、心悸、盜汗、陰道乾澀、尿失禁、頻尿等情況，有時還有易怒、焦慮、沮喪等情緒困擾，這就是進入所謂的更年期。

前台灣更年期醫學會理事長、仁愛醫療財團法人總院長藍國忠醫師說明，女性停經前後是更年期症狀最常出現的時期，症狀一般會持續約3至5年時間；而此期間，還可能有月經週期紊亂、甚至突然就不來了等狀況，「但每位女性的更年期症狀都不一樣，也不一定都會出現；只是，如果忽略而不提早保養的話，可能會造成往後嚴重的健康問題。」

更年期要就醫嗎？

更年期是女性的必經之路，也是一個過渡期，但至今仍有部分婦女選擇避而不談。其實，現代女性壽命可達8、90歲甚至更久，自停經後人生還有很長一段歲月要過；如果不趁早保養，當失去女性荷爾蒙的保護後，隨之而來的骨質疏鬆、心血管疾病、失智等機率也會逐年升高，對老年時期的健康相當不利。

從臨床觀察，大部分的女性都是在出現熱潮紅、心悸、盜汗等問題影響到睡眠時才想到要尋求專業協助，但藍國忠醫師認為，女性只要年齡逼近更年期，就應該開始警覺並要懂得照顧自己，「像是骨質疏鬆議題，因為荷爾蒙的缺乏，會加速骨質的流失速度，一旦沒有及早保養、守住骨本，等到二、三十年後，影響就更為劇烈了。」

如何面對更年期？

女性面對更年期，可以從治療及預防兩方面來看。從治療觀點，當務之急是解決更年期的不適症狀，而目前最有效的方式是給予荷爾蒙類藥物或類荷爾蒙藥物，同時要求維持規律的生活作息、均衡飲食、多攝取高纖維、補充維生素D與鈣質、以及養成運動習慣、保持心情愉悅等。

藍國忠醫師提及，荷爾蒙療法是緩解更年期症狀最有效的方式之一，目前醫界普遍共識為，荷爾蒙的使用以低劑量為主，用法則依照個人化需求予以評估給予，包括使用類型、劑量、使用時間、給藥途徑等等，以提高使用效益降低風險。

他也提醒，任何藥物都有其適應症，若有乳癌、子宮內膜癌、血栓等病史，醫師會提供替代性療法，「現在對於更年期婦女的照護並非單純治療症狀，而是給予全面性的健康照護，以守護健康的概念來看待更年期的影響。」因此呼籲，女性不要避諱就醫，唯有正確了解自己的身體狀況、與專業醫師共同討論，找出最適合的治療方式，好好地照顧自己，才對停經後約二、三十年的健康餘命，能有正向的幫助。

本文經授權轉載自【照護線上】熱潮紅、心悸、盜汗，更年期來臨別心慌！醫師圖文解說

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