帶狀疱疹的高風險族群包括年長者、糖尿病患、慢性病患、自體免疫疾病患者等。蔡詩力醫師說，有些年輕人常上夜班，日夜顛倒，影響免疫力，也較容易發作帶狀疱疹。

「醫師，這幾天我的耳朵會癢，結果抓一抓就有水流出來。」80歲的老爺爺指著耳朵抱怨。

「噢，這是帶狀疱疹。」醫師仔細看了病灶，慎重地說，「帶狀疱疹長在耳朵，可能會影響聽力，一定要趕快治療喔！」

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使用口服抗病毒後，老爺爺的水泡仍持續增加，且出現顏面神經麻痺，臉歪一邊的狀況，趕緊安排住院接受針劑抗病毒藥物的治療，才順利控制住病情。力安妥診所院長蔡詩力醫師指出，令老爺爺持續困擾的是疱疹後神經痛，三不五時顏面會感到抽痛，左側臉部的肌肉也經常抽搐，影響表情。

即使經過一系列治療，至今老爺爺都85歲了，還是飽受困擾，蔡詩力醫師說，家族合照的時候他都不太敢笑，以免兩側臉部表情不對稱。

帶狀疱疹病毒潛伏體內，伺機發作

只要得過水痘，水痘-帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus）會潛伏在我們的神經節裡，當抵抗力下降時，水痘-帶狀疱疹病毒就延著神經跑出來做怪。蔡詩力醫師說，一開始可能感覺不明顯，或覺得怪怪的、有點疲倦，好像快要感冒，但又沒有呼吸道症狀。發作部位的皮膚會感覺異常，可能覺得灼熱、搔癢、刺痛等。等到皮膚冒出水泡，患者才曉得是帶狀疱疹發作。

冒出水泡後，灼熱感、刺痛感會加劇，甚至影響睡眠。蔡詩力醫師說，若沒有接受治療，可能延續兩個禮拜，甚至一個月。若能及早使用抗病毒藥物治療，三、五天就會控制病情。

帶狀疱疹的高風險族群包括年長者、糖尿病患、慢性病患、自體免疫疾病患者等。蔡詩力醫師說，有些年輕人常上夜班，日夜顛倒，影響免疫力，也較容易發作帶狀疱疹。

坊間有謠言說「長皮蛇是因為受到驚嚇、邪靈附身或遇到髒東西，皮蛇繞一圈就會喪命」，蔡詩力醫師分享，曾經遇過患者掀開衣服，腹部有半圈帶狀疱疹，而且還畫上很多隻腳，一問之下才曉得是想要畫蜈蚣把皮蛇趕走。

蔡詩力醫師強調，這些都是錯誤的說法，患者應該要趕緊接受治療，並正視導致免疫力下降的真正原因，以預防帶狀疱疹反覆發作。

帶狀疱疹痊癒後，有部分患者會出現帶狀疱疹後神經痛。蔡詩力醫師說，長出帶狀疱疹的部位可能一直覺得麻木、刺痛、灼熱，而且會像脈搏一樣，持續抽痛，讓人難以入眠或被痛醒。帶狀疱疹後神經痛可能持續數年，造成很大的困擾。

目前已有多種用於帶狀疱疹後神經痛的藥物，蔡詩力醫師說，有些患者甚至還需要做神經阻斷，才能改善疼痛。曾經遇過一位老奶奶，被帶狀疱疹後神經痛折磨長達八個月，常常痛到臉歪一邊，不敢出門見人，嚴重影響社交、生活品質，期間體重瘦了10公斤，是相當可怕的經驗。

損壞視力、聽力，帶狀疱疹恐致嚴重併發症

帶狀疱疹不僅會在皮膚上出現水泡，如果長在耳朵，可能損害聽力。蔡詩力醫師說，如果長在顏面，病毒可能沿著神經蔓延到角膜，可能損害視力，甚至失明，屬於急症，必須緊急接受抗病毒藥物治療。

帶狀疱疹如果長在會陰部，可能破壞附近的神經系統，而影響排便、解尿的功能，造成嚴重便秘或尿滯留，非常棘手。

想要降低帶狀疱疹發作的風險，可以從幾個方向著手。蔡詩力醫師說，因為病毒會趁抵抗力降低的時候出來作怪，所以我們要盡量維持正常作息，避免熬夜，飲食方面要攝取均衡營養，避免過度調味、太重口味。平時要維持規律運動、補充足夠的水份，在天氣變化時記得做好保暖措施。慢性病患務必按時服藥，把病情控制穩定。

除了日常生活中的保養之外，接種帶狀疱疹疫苗亦有助降低帶狀疱疹發作的風險，蔡詩力醫師說，帶狀疱疹疫苗能幫助身體事先準備好抵抗力，避免帶狀疱疹病毒活化作怪。

50歲以上民眾或是18歲以上免疫不全的患者可以考慮接種帶狀疱疹疫苗，降低帶狀疱疹發作的風險。

貼心小提醒

年紀越大，帶狀疱疹發作的機會越高。蔡詩力醫師說，若有發現相關症狀，務必盡快就醫治療，減少發生嚴重後遺症的機會。

做好日常保養，能夠避免免疫力低下，而導致病毒活化。事先接種帶狀疱疹疫苗，有助提升保護力，預防帶狀疱疹發作。由於帶狀疱疹可能反覆發作，即使已發作過帶狀疱疹，更應該考慮接種帶狀疱疹疫苗，減少復發機會！

本文經授權轉載自【照護線上】〈痛到爆表！預防帶狀疱疹發作，減少嚴重後遺症，醫師圖文解說〉

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