照護線上》感謝糖尿病讓我學會生活自律！模範糖友分享翻轉健檢報告紅字的秘訣，內分泌專科醫師圖文解說

診斷糖尿病時，對很多病人是相當大的衝擊，需要學習的東西也很多，透過藥物、飲食、運動，只要控制好血壓、血糖、血脂，一樣有機會保有遠離併發症的美好生活。家人的參與也很重要，如果家人能夠一起學習，不但對於糖友的照護會很有幫助，同時也改善家人的健康概念，一舉數得。

劉育志醫師

「我要感謝糖尿病！」56歲的仲女士說，「因為糖尿病讓我學會自律，維持良好的生活習慣，更讓原先非常排斥運動的我，找到了自己很喜歡的運動，認識很多志同道合的朋友，這樣的生活，應該是50歲前的我從沒想過的。」

仲女士說，五年多前看到健檢報告的紅字－糖化血色素8.3%，去醫院檢查確診是糖尿病後，我當下是恐慌、不知所措的，平復心情後查找了很多資料，才了解在規律用藥的前提下，同時改善運動、飲食，才能長期穩定的控制好糖尿病。

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「在確診前我是不折不扣的沙發馬鈴薯，體重高達116公斤，飲食不忌口，吃零食總是能撫慰我的心情。」

仲女士提到，「確診糖尿病後，才做了對我來說很大的突破－運動，只是對於從來不運動的我，我給自己一個小小的目標，就是先從每天健走開始。」

仲女士起初健走總是受天氣問題困擾，可能下雨、太冷、太熱，所以後來改上健身房，就是為了讓自己沒有任何的藉口不去運動。仲女士分享，「養成規律的運動習慣後，我開始嘗試踩飛輪、ZUMBA舞蹈、爬山、重量訓練、瑜珈等，開啟了豐富的運動旅程。不過，我選擇下午去運動，這樣可以避免午覺睡太久而影響到晚上的睡眠，也讓自己沒時間吃零食。」

「我遵照醫師的指示規律用藥，加上積極的進行運動管理、規律的飲食，這些生活型態的改善對血糖控制真的很有幫助，我的糖化血色素從一開始的8.3%降到4.9%，體重從116公斤降到70公斤。」

仲女士目前配合醫師定期回診檢查血糖狀況，糖化血色素都維持的很穩定，這些正向的成果，也讓她在控糖的路途上更有信心和動力。

「糖尿病並不可怕，它是在提醒我們要好好地檢視自己的生活型態。」

仲女士說，「聽從醫師、營養師的指導，建立正確觀念後，就可以把血糖控制得更好，讓我有機會去遊山玩水，當初滿滿紅字的健檢報告也都成功達到無紅字！」

藥物、飲食、運動搭建控糖黃金三角，預防骨鬆、肌少症

診斷糖尿病時，對很多病人是相當大的衝擊，需要學習的東西也很多，台中榮總內分泌暨新陳代謝科沈宜靜醫師說，我們會告知控制血糖的重要性，並開始建立改善生活習慣的觀念，透過藥物、飲食、運動，只要控制好血壓、血糖、血脂，一樣有機會保有遠離併發症的美好生活。家人的參與也很重要，如果家人能夠一起學習，不但對於糖友的照護會很有幫助，同時也改善家人的健康概念，一舉數得。

飲食、運動、藥物是治療、照顧糖尿病的黃金三角，沈宜靜醫師指出，糖友在遵循醫師指示規律用藥的前提下，結合飲食與運動去全方面改善生活習慣，更能加強血糖管理的成效，並有助於提升整體健康。舉例來說，運動除了可以增加胰島素的敏感性之外，也有助維持病患的骨骼與肌肉的質量，避免變成骨質疏鬆或肌少症。如果控制血糖只靠縮減飲食，沒有增加運動，其實可能會損失一些肌肉，所以要增加運動，我們才能夠控制體脂肪，保留我們身體需要的肌肉。

有些糖友會反應，在運動後立刻試試量血糖，並沒有看到明顯的改善，這是因為利用運動來改善血糖，未必能在運動當下，而是需要一些時間，沈宜靜醫師說，胰島素敏感性的改善需要時間。

「激烈運動後血糖快速下降也不是我們的目標」，沈宜靜醫師解釋，「我們會請病人建立自我血糖監測的習慣，並做紀錄，然後依照個別狀況，評估運動與血糖的相關性，規劃適合的運動處方。如果能夠持之以恆，相信在經過一段時間後，不管在體能，或是血糖控制的數值，都會看到進步。」

運動對於血糖控制，以及未來的骨質疏鬆、肌少症、慢性血管併發症的預防皆有非常正面的效果，沈宜靜醫師強調，糖友可以經由適切的運動規劃，減少擔憂運動後低血糖的風險。

在低血糖的衛教方面，應該先提供正確的資訊，然後幫病人找到低血糖可能的原因，做好事前衛教，沈宜靜醫師說，現在的藥物很發達，特性也不同，我們會根據病人的狀況調整，若是有低血糖的情況，也能與醫師討論後更換成不易出現低血糖副作用的藥物，呼籲糖友不要任意自行停藥，以防造成血糖波動，反而增加糖尿病相關併發症的風險。

「運動有助於控制血糖，但是大部分病人並不適合在開始運動後，就把所有藥物全部停掉。」

沈宜靜醫師說，「有一些比較早期、比較年輕的病患，經過飲食管理、規律運動、體重控制後，也許有機會減少血糖藥物的使用，但是並非所有病患都有辦法達成。關於藥物的調整要根據病人個別狀況來決定，做好自我血糖監測非常重要。」

由於糖尿病患可能有心血管、視網膜相關併發症，在設計運動處方時，都需要納入考量。沈宜靜醫師說，如果病人的體重比較重，也要避免運動傷害，不同年齡也會做個別化的設計，在避免併發症惡化的前提下，規劃合適的運動方式。另一方面也要了解病人的生活環境與習慣，以挑選一些比較能夠每天執行，可近性高的運動方式。 透過病友會、媒體跟病人分享一些成功控糖的個案，經驗分享，也能夠讓病人有更多的信心，來加強非藥物部分的介入，把血糖控制得更好。

糖友提問：糖尿病患在運動時該注意哪些事項？

首先要注意目前疾病狀態，併發症狀況，挑選適合的運動方式；另外也須注意自我血糖監測，才知道要如何避免因為運動的調整或增加而造成低血糖的狀況。沈宜靜醫師提醒，糖尿病病患可能有些神經病變，肢體末端感覺較遲鈍、傷口也不容易癒合，運動時一定要穿著合適的鞋襪保護足部，運動後也請記得檢查足部。

無論進行何種運動，都要根據體能、身體狀況，循序漸進。年紀較長或是有慢性併發症的患者，因為心血管疾病風險較高，如果有感到不適，應該立刻停止運動！

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本文經授權轉載自【照護線上】劉育志醫師〈感謝糖尿病讓我學會生活自律！模範糖友分享翻轉健檢報告紅字的秘訣，內分泌專科醫師圖文解說〉

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