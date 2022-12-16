所謂「性早熟」指的是女生在8歲前，男生在9歲之前，開始出現第二性徵。

「醫師，我突然發現妹妹的胸部有硬塊，這是腫瘤嗎？」林媽媽幫忙掀起小女孩的衣服讓醫師檢查。

「妹妹現在幾歲？」醫師問。

「我7歲。」小女孩答。

「這不是腫瘤，而是乳房開始發育的現象，」仔細檢查後，醫師解釋，「如果在8歲前乳房就開始發育，就算是性早熟喔。」

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所謂「性早熟」指的是女生在8歲前，男生在9歲之前，開始出現第二性徵。臺中榮民總醫院兒童醫學中心許嘉琪醫師指出，女性的第二性徵包括乳房出現硬塊、長陰毛、長腋毛、甚至來月經；男生的第二性徵包括生殖器（陰莖、睪丸）變大、變聲、長陰毛、長腋毛、長鬍鬚、長青春痘等。

小孩提早發育，一定要帶到醫院的專科門診評估。許嘉琪醫師表示，除了做身體檢查，還會安排骨齡、超音波、抽血等相關檢查，再決定是否需要進一步處置。

希望改善小孩的成長，得從小養成良好生活型態，睡眠、飲食和運動，三方面都要兼顧。許嘉琪醫師提醒，晚上十點之前一定要上床睡覺，而且要留意是否有好的睡眠品質，早睡、睡得好，生長激素才會正常分泌。

飲食的部分，鈣質食物不能少，例如奶類、小魚乾、黑芝麻都是富含鈣質的食物，請不要用鈣片取代鈣質食物。許嘉琪醫師說，蛋白質攝取量要足夠，例如奶類、蛋類、瘦肉、魚類、和豆類都是優質蛋白質來源。請避免油炸食物和甜食，以及含糖飲料及碳酸飲料，這些都是抑制生長激素的殺手食物。

運動部分，可多做跳躍的運動，每天跳繩至少5百下，有空出去打打球、曬曬太陽，對長高一定有幫助。許嘉琪醫師說，疫情期間，在家遠距教學影響小孩的飲食和生活習慣，因為吃得多、動得少，衍生肥胖導致性早熟個案也有增加。

揪出性早熟的原因

臨床上較常見到女生有性早熟的現象，許嘉琪醫師說，因為女生乳房的變化比較容易被察覺，9歲的男生多半都自己洗澡，家長較沒有機會發現生殖器變大、長出陰毛，有的男生在變聲前的聲音就比較粗，變聲現象不明顯，而容易被忽略。父母、照顧者應該多關心小孩的轉變，如果女生在8歲前，男生在9歲之前，就提早發育，千萬不要輕忽，以免錯過治療的黃金期。

性早熟可區分為「中樞型性早熟」和「周邊型性早熟」。許嘉琪醫師解釋，「中樞型性早熟」是因為下視丘－腦下垂體－性腺軸提前啟動，促性腺激素分泌亢進。而「周邊型性早熟」就不是經由下視丘－腦下垂體－性腺軸發生，是因周邊荷爾蒙腺體分泌出現問題所導致，如腎上腺增生症、腎上腺腫瘤、卵巢腫瘤、睪丸腫瘤等病因。

女生性早熟的發生率為男生的5至10倍，超過90%原因不明，也就是經過所有檢查都找不出病因。男生的中樞型性早熟，約25至75%是有病理性原因，如腦瘤、腦外傷、腦部感染所造成。

中樞型性早熟怎麼辦？

「並非每個中樞型性早熟的小孩都要治療！」許嘉琪醫師說，性早熟治療與否還是需要臨床醫師根據骨齡並參考未來身高預估值，做出綜合性的評估與建議，例如小孩骨齡並沒有超前實際年齡兩年，或雖有骨齡超前但不影響未來成人身高的小孩，可先在門診定期追蹤。

若追蹤期間，發現骨齡相較實際年齡有異常速度進展的情況，可在專科醫師的建議下，考慮接受性釋素類似物的注射治療。許嘉琪醫師說，台灣目前有四週一次的劑型和三個月一次的長效劑型，只要定時注射都可達到長期控制的目標。

根據臨床經驗，施打三個月一次的長效針劑的小孩，可減少到院次數，對療程有較佳的順從性，提升治療的便利性。

貼心小提醒

性早熟可能使骨骼加速成熟，在生長板閉合之後，孩童便無法繼續長高。父母親或照顧者要留意小朋友的變化，如果女生在8歲前，男生在9歲之前，開始出現第二性徵，例如乳房發育、變聲、長出陰毛等，便要盡快至兒童內分泌科就診，把握治療黃金期！

本文經授權轉載自【照護線上】〈乳房發育、提早轉大人！留意兒童性早熟，把握治療黃金期，兒童內分泌專科醫師圖文解析

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