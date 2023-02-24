考量到現代人平均壽命愈來愈長，若考慮主動脈瓣膜置換手術時必須要有更長遠的規劃，第一次手術時若能選擇較好的瓣膜，不僅使用時間更長，甚至能有利於第二次手術！

95歲的陳伯伯身體一向相當硬朗，不僅行動自如，甚至每天都保有運動習慣，但有次不小心感冒之後，卻一直出現氣喘吁吁的症狀，原本擔心是肺炎，沒想到就醫後竟發現是主動脈瓣膜狹窄釀禍，陳伯伯為重拾生活品質，因此立刻決定進行傳統主動脈瓣膜置換手術。

臺大新竹分院急重症醫學中心主任蔡孝恩表示，傳統主動脈瓣膜置換手術雖然需要鋸開胸骨、暫停心臟跳動，但由於視野開闊、清楚，因此安全性相當高，不過由於陳伯伯年事已高，原本醫療團隊有點擔心，但陳伯伯意志相當堅定，因此術前評估相關風險，確認安全後便進行手術，術後也有專業團隊協助減痛、照護傷口，所以陳伯伯迅速恢復健康，每天又能到處趴趴走。

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蔡孝恩主任表示，主動脈瓣膜狹窄是心臟病中常見的疾病，瓣膜就如同一扇門，隨著年紀增長，逐漸有血液鈣化的沉澱物附著在瓣膜上，因此心臟必須更費力工作，猶如進行「重訓」，才能順利打開門，這就是所謂的主動脈瓣膜狹窄，初期心臟還能努力工作，把血液運送到全身，當時間一久，不只主動脈瓣膜狹窄愈來愈嚴重，心臟也因長期過勞而出現肥厚情形，此時會出現胸悶、頭暈、氣喘等心臟衰竭症狀。

根據統計，75~80歲以上的銀髮族中，大約有5~10%都有不同程度的主動脈瓣膜狹窄，但多數幾乎沒有任何症狀，蔡孝恩主任說，許多患者就如同上述的陳伯伯一般，因為氣喘就醫，胸部X光檢查發現有陰影而懷疑是肺炎，直到排除肺部疾病之後，才發現陰影是已經變得肥厚的心臟，進而查出原因是主動脈瓣膜狹窄。

蔡孝恩主任說明，主動脈瓣膜狹窄是不可逆的情況，因此治療方式是置換主動脈瓣膜，目前有傳統手術、經導管瓣膜置換手術兩種方式，可依據經濟、使用時間來選擇。不同於傳統手術，經導管瓣膜置換手術不需暫停心臟跳動，從鼠蹊部穿刺來放置瓣膜，幾乎沒有傷口，大約2~3天即可出院，不過目前經導管瓣膜置換手術仍屬於有條件的健保給付，若不符合資格，就須自費大約100多萬元，若沒有一定的經濟能力或醫療保險支持，恐怕會是沉重的負擔。此外，經導管瓣膜置換手術的持久度仍未明朗，目前相關研究仍在進行中，因此醫師也不能確定術後多久需要再次手術。

蔡孝恩主任表示，傳統手術最大的優點就是安全性高，許多人擔心術後疼痛、預後，以臺大新竹分院的經驗為例，會由各科室組成團隊，一起協助患者減痛、術後盡早下床活動，以利傷口恢復得更快，許多患者甚至7~8天即可出院，讓親友們相當驚訝。不過，若年紀相當大、身體健康不佳或有共病如洗腎患者，還是建議考慮風險更低的經導管瓣膜置換手術。

此外，經導管瓣膜置換手術也很適合需要第二次置換瓣膜的患者，蔡孝恩主任解釋，瓣膜分為機械瓣膜、生物瓣膜，機械瓣膜雖不需更換，但要終生服用抗凝血劑，會有出血、血栓等風險。生物瓣膜則分為豬心瓣膜、牛心包瓣膜，豬心瓣膜大約可使用5~10年，牛心包辦膜大約15年左右，但無論是豬、牛瓣膜，若在60多歲時進行第一次主動脈瓣膜置換手術，未來勢必會面臨第二次的瓣膜置換手術。

尤其現代人平均壽命愈來愈長，考慮主動脈瓣膜置換手術時必須有更長遠的規劃，第一次手術時若能選擇較好的瓣膜，不僅使用時間更長，甚至能有利於第二次手術。蔡孝恩主任說明，以較新的乾式瓣膜為例，雖然同屬牛心包瓣膜，但採取專利的乾式儲存方式，所以推估能提升瓣膜的使用年限，預估應該比一般的牛心包辦膜用得更久。

除此之外，乾式瓣膜的可擴式設計，其瓣膜開口能夠撐大，若需要進行第二次置換瓣膜手術時，就能選擇「經導管瓣中瓣手術」，在原先的瓣膜置放處再放入新的瓣膜，進行瓣中瓣（Valve-in-Valve）術式。

蔡孝恩主任表示，如果第一次、第二次都選擇傳統主動脈瓣膜置換手術，就必須面對傷口沾黏可能增加出血的風險，當然還是有不少患者採取這樣的方式，而且術後預後良好，但由於患者需要進行第二次手術時，大多都已超過70~80歲，身體狀況、是否有共病都要一併考慮，若風險高就建議採取經導管瓣膜置換手術。

蔡孝恩主任也提醒術後一定要降低感染機率，例如好好刷牙減少口腔細菌，身體出現傷口時要仔細照護，這是因為置入的瓣膜屬於外來植入物，若是體內遭到細菌攻擊，很容易就會沾附在瓣膜上面，進而導致損壞，屆時就必須再次置換瓣膜。除此之外，術後要維持正常的生活作息、飲食均衡、戒掉菸酒等壞習慣，每3個月定期回診、每年定期做心臟超音波檢查，如此才能與瓣膜好好相處，維持更好的生活品質。

本文經授權轉載自【照護線上】老翁感冒喘不停「以為得肺炎」真兇竟是主動脈瓣膜狹窄

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