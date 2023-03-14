健康醫療網》龍巖總裁李世聰病逝享壽65歲 凸顯腦瘤危險性！

腦部是非常精密的器官，腦細胞一旦損傷是無法復原或再生，所以更早發現更早預防，才能夠減少腫瘤對腦部損害。

「殯葬業大亨」龍巖集團總裁李世聰8日早上因腦瘤病逝，享壽65歲。原發性腦瘤以神經膠質瘤（Glioma）為最常見，然而神經膠瘤幾乎都是惡性，無特定症狀且奪命快速，及早檢測才能發現健康問題。

李世聰所經營的龍巖集團，是世界排名第三大生命禮儀服務公司，他更被《富比世》雜誌列為台灣第41大富豪。然而，李世聰的離世，也凸顯了腦瘤的危險性。

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「殯葬業大亨」龍巖集團總裁李世聰8日早上因腦瘤病逝，享壽65歲。（資料照）

神經膠瘤幾乎為惡性

原發性腦瘤以神經膠質瘤（Glioma）為最常見，佔所有腦瘤患者的一半，約43.9%。很不幸的，神經膠瘤幾乎都是惡性的，尤其好發於成人的神經膠母細胞瘤惡性程度特別高。

雖然腦瘤發生率較其它惡性腫瘤低，但治療上相當困難，即便接受手術、同步化療電療加上標靶治療，發病超過七成病人平均餘命不到1年半，若無積極治療，更可能於3個月內死亡。

無特定症狀難以察覺

腦瘤的症狀決定於腦內的位置分佈的型態及大小而定，腦瘤在顱內有限的空間生長，所以會造成腦內壓力增加並且傷害到重要組織。

常見症狀為頭痛，且會伴隨噁心、嘔吐等相關的症狀，也可能造成類似帕金森的狀況、腦水腫、行動笨拙、步態不穩、臉部肌肉無力、吞嚥困難、言語障礙等。腦瘤沒有特定症狀，難以察覺，確診時多已是晚期。如果又是惡性的神經膠質瘤，存活機會大幅度降低。

大多腦瘤病人都找不出明確致病因子，僅確定腦瘤不具傳播性。根據研究統計，經常暴露輻射中、或從事常接觸化學藥品的從業人員較容易得腦瘤，如加油站工人、橡膠工廠員工、藥廠員工、化學藥劑、防腐劑處理人員都有較高機會。

目前科學家認為頭部外傷與腦瘤應無直接關係，推斷與基因突變、環境、病毒…等多種因子的交互作用。目前醫師僅確定腦瘤不具傳播性，但無解釋為何有人會得有人卻不會。

生病才發現就晚了

腦部是非常精密的器官，腦細胞一旦損傷是無法復原或再生，所以更早發現更早預防，才能夠減少腫瘤對腦部損害。腦瘤可能發生於各年齡層，因此，基因檢測成為高危險群的一種選擇，癌症風險評估中的神經膠質瘤即可發現罹患腦瘤的風險高低。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬 龍巖總裁李世聰病逝享壽65歲 凸顯腦瘤危險性！

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