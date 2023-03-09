自由開講》正在走入歷史死胡同的中共政權

王輝生

中國廿四史，由史記至明史、從黃帝到崇禎，無非是一部成王敗寇及帝王興衰史，也是由勝利者替自己擦脂抹粉、給敗亡者揶揄送終，所撰寫的歷史。

所以，從中華民國獨立出去的中華人民共和國，其春秋大筆毫不留情，其筆下的前朝，就是「肉腐出蟲，魚枯生蠹」的政府，因此他們才弔民伐罪、以除蟲去蠹；替天行道、以起而代之。然而，毫無制衡的權力，會使人提早腐化，中共政權也不例外，成立才一甲子多，就一步一步地重蹈歷史輪迴的覆轍，而不自知。正好印證《易經．泰卦．九三》「無平不陂、其事好還」的卦辭。

請繼續往下閱讀...

中國歷代王朝，其開國皇帝在一統江山後，都能休養生息、勤政愛民，由於中國地大物博，只要不逞強稱霸就能物阜民豐，可惜不知創業艱辛的後繼者，往往不知足、不知止，窮兵黷武，逞強示壯，雖使國勢達到顛峰，但也種下了物極必反的禍根。秦孝公商鞅變法而富國強兵，秦始皇乘勢吞併六國，但一統天下後，不知與民休息、反而橫徵暴斂，所以，二世而亡 。

漢朝文景之治、使國庫充盈，而漢武帝採取名將陳湯「明犯疆漢者、雖遠必誅」的主張，大動干戈、勞民傷財，使大漢國勢從此一蹶不振；此外，如大唐玄宗皇帝在「開元之治」後、大清乾隆皇帝在「康雍乾盛世」後，都因好大喜功、爭強稱霸，而成了大唐、大清盛極而衰的轉折點。老子在《道德經》上殷殷告誡「物壯則老 、是謂不道、不道早已」的金玉良言劇本，二千多年來，在中國的歷史舞台上，不斷地一再重演。

中共政權在毛澤東主政時期，以黨領政，集大權於一身，三反五反、大躍進、人民公社，等等一連串的逆道而行，導致民生凋敝而一窮二白。鄧小平上台後，力挽狂瀾，採取政經分離的開放改革政策，而後繼的江、胡體制也能「蕭規曹隨」、韜光養晦，使中國經濟突飛猛進，成為中共成立以來的難得盛世。

「行百里者半九十」凡事愈接近目標、就應該愈戒慎恐懼，再接再厲，才能善始善終。2020年5月28日，李克強總理在出席中國人大的記者會時，就說「有六億人每個月的收入也就一千元」而已，明白告知世人，表面光鮮亮麗、船堅利炮的中國，其實，仍有近半數的人口並未脫貧。而，這三年來中國慘遭武漢病毒的肆虐，生靈塗炭，加上，在清零政策的雷厲風行下，外資撤離，中國的民生經濟，更是雪上加霜，每下愈況，以致民怨沸騰，而有白紙革命、白髮革命等層出不窮的抗議，應運而生。

習近平為了定於一尊，去年年底，在二十大會場，公然架離胡錦濤，強勢三連任、不立接班人、將黨政軍一把抓；今年，人大、政協、國務院等重要機構，國王人馬更是明目張膽地各據其位。（美聯社）

這種情形在自由民主國家，都是天大地大的大事。然而，即便如此，中國的獨裁主政者，居然置若罔聞，3月5日，中國公布2023年度的國防預算，竟比去年增加7.2%、高達1兆5537億元人民幣的天文數字，而經濟成長率卻是逐年下滑，為了窮兵黷武，不顧民生而倒行逆施，令自由世界匪夷所思。而且，習近平為了定於一尊，去年年底，在二十大會場，公然架離胡錦濤，強勢三連任、不立接班人、將黨政軍一把抓；今年，人大、政協、國務院等重要機構，國王人馬更是明目張膽地各據其位。

甚至，正在開議中的全國人民代表大會，又決議、將疊床架屋地成立各種有關維安、金融、高科技的委員會，直屬黨中央，架空國務院，等同宣布告別鄧小平的黨政分離政策、回歸毛澤東以黨領政的老路線。戰狼外交，也群起響應，高唱大漢王朝班固所鼓吹「犯我中華者、雖遠必誅」的囗號，狼爪四伸、遠交近攻，全球和平亮起紅燈，國際秩序，也面臨空前的挑戰。「人必自侮而後人侮之」，玩火必自焚，中共終於遭受美、歐、日、澳等諸民主國家，群起非難，而陷入四面楚歌的窘境。眼看中國在「偉大民族復興」的海市蜃樓幻景中，又將走入歷史的死胡同，老子地下有知，當不勝唏噓。

（日本醫療法人輝生醫院理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法