社論》習近平帝國崩解的缺口

習近平在中共二十大後一統江湖，打著「中華民族偉大復興」旗幟，欲打造垂之萬年的紅色帝國。然而，大權獨攬的獨裁者，看似內無異議之聲，對外則展現窮兵黷武的野心，帝國大業才剛起步，但敗象已露，問題叢生，帝國崩塌恐怕已成定數。習近平不僅未能成為中共王朝的中興之主，甚至可能淪為末代紅色帝王。

中國的第一個挑戰是，習近平拋棄帶給中國四十年快速成長的鄧小平「改革開放」政策，回歸社會主義基本教義路線。鄧小平路線名為「改革開放」，實際上是一種「偷吃步」，表面上向資本市場傾斜，其實只是利用優惠措施引進外資、人才、技術，以增加就業，並壯大製造業，讓中國成為世界工廠。尤其，對內採取補貼、高門檻准入原則，形成對國內產業的保護主義堡壘。對外則以強迫技轉，模仿與偷竊智財權，形成不對稱的貿易競爭。更令人反感的是，中國積極加入國際組織，卻對現行國際規範，有利者則奉行之，不利的便視而不見，我行我素，佔盡了便宜。易言之，對先進經濟體進行種種「偷吃步」，才是中國經濟高速發展的真正原因。如今中國成長後，理應進行制度改革，將半吊子的改革開放實施到位，才能轉形為自由市場、國際經貿體系的一員。不料，習近平卻將意識形態與民族主義置於經濟發展之上，意圖形塑所謂「新時代中國特色社會主義」，將依賴對外貿易的經濟形態改造為自力更生的「內循環」體系。此一構想固然宏偉，但缺乏高科技產業作為基底，便淪為虛有其表的口號秀。中國確實具有發展高科技的強烈意圖，然而缺乏人才、設備與技術，卻企圖以大撒幣的方式扶植半導體，乃是毛澤東時代的「土法鍊鋼」翻版，幾乎不可能成功。尤有甚者，紅色中國對外擴張的野心外露，且不願意進行公平貿易，已危及西方國家的安全與利益，遭到強烈反彈與抵制。美國更是以斬草除根方式，全面圍堵中國半導體的發展。高科技的研發，決定於優質的制度與人力資源，這是施展蠻力與煽動民族主義怒火所無法逆轉的，習近平的製造強國之夢只會是一場白日夢。

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第二個挑戰則是習近平的政治清零、社會清零、病毒清零，已成為全中國人的惡夢。在一代梟雄毛澤東過世後，鄧小平設立領導人任期制與集體領導，意在抑制個人崇拜，維持黨的派系制衡，不會再出現一人獨大的強人。而習近平的稱帝夢雖然舉世皆知，但是讓忠心耿耿的習家軍全盤掌握權力，其它派系則分不到一杯羹，使集體領導功能破毀，基本的黨內制衡也不存在。如此一來，習近平在推動政策路線時將很難得到奧援，失敗時卻必須獨自承擔，甚至引來政敵的落井下石。政權存亡堪慮，而這個縫隙就在於經濟的泡沫化；因為經濟成長是中共統治的正當性來源，一旦最大的房產泡沫破裂，將會造成許多民眾一生血汗化為烏有，屆時起而抗爭的力道，恐怕是習近平政權承受不起的。另外，習近平對網路、電商、外送、叫車等涉及掌握大數據等平台，打擊不遺餘力，以及假共同富裕之名，變相沒收富人財富。如此打壓，勢必重創最具創造力與生產效率的民企，甚至意圖染指，將之納入國家所有，實現所謂的國進民退。這可稱之為社會清零。此外，疫情爆發三年來，又讓習近平掌握了控制人民的一項利器。那就是對抗疫情的動態清零。全球疫情發展至今，世人終於找到了與病毒共存的方法，可以付出最少代價結束疫情。但中共的防疫一成不變，一直維持全面性的封控，嚴重干擾經濟、社會的正常運作，甚至讓全中國變成一座大監獄。令人憂心的是，全世界成功的案例擺在眼前，但習近平欽定的動態清零，卻如一道聖旨，不容質疑，也不會動搖。一般而言，歷史上的大疫大抵三年結束，但二十大之後，動態清零的幽靈仍在中國大地上徘徊，然而病毒卻沒向中共低頭，疫情反而在全中國大爆發，一發不可收拾。這更讓世人了解，動態清零明顯不是一條抗擊病毒的防疫準則，而是一條攸關政權安危的政治防線；正因為如此，它也就成為習近平帝國崩解的破口。

習近平的紅色帝國，展現了以北京共識取代華盛頓共識的決心，以不容干涉內政的主權立場對抗普世價值的人權，並以大外宣要「講好中國故事」，企圖製造一個崛起的紅色帝國。然而，這種不行王道，否定普世價值，以意識形態領導經濟、社會與防疫，以外行領導內行，並缺乏任何監督制衡的體制，一旦出現裂縫，將無法阻止全面崩盤的局面。這將是習近平帝國的寫照。

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