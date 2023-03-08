自由開講》從日經新聞系列報導看台日關係

慎之

日本經濟新聞以「台灣未知的真面目」為題在上月初開始一連串的系列報導，包括談論台灣的國軍認同問題、中國對台錯假資訊問題、台灣對中國經濟依賴問題等。由於退輔會主委馮世寬將軍在國會重砲回擊此事，導致外交部、總統府立即以新聞稿駁斥，駐日代表處更親自赴報社登門表達抗議，且將馮主委質詢片段提供報方參考。此事可說是蔡政府任內，最罕見的台日摩擦，到底會對台日關係未來產生何種影響，可從日經新聞在媒體界地位、台日軍事合作歷史脈絡等層面談起。

《日本經濟新聞》（日語：日本経済新聞／にほんけいざいしんぶん）是日本重要的五大報社，2015年7月更收購英國金融時報。雖說該報過去是以報導產業經濟新聞居多，但該報在日本國內地位絕對屬於重要大報。縱使這些論述內容，在國內有些人看了不快，但是否需要如此上綱至外交層級的抗議，力道有待商榷，況且細看其報導內容，是否真有如此不堪？

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日經新聞的報導的寫作筆法，其實比較像是從民間視角看台灣，許多受訪者本來就不是政府官員。以「それでも中国が好き」這篇報導來看，內文所述的退伍軍人赴中經商失敗，卻依然心向中國，這在台灣真的是少數嗎？政治認同是這幾年政治調查中，我們長期追蹤的一個題目，但以軍方的封閉體系來說，軍方的政治認同為何？這確實是很難調查的一個問題，因為很難取材到真實答案。

但在立法院當中，歷任國防部長經常被問到一個尖銳問題，就是「國軍是否願為台灣而戰？」先不論歷任部長黨籍，但從馮世寬至嚴德發部長均曾回復絕不支持台獨、絕不為台獨而戰，甚至嚴德發的答案還曾被共軍拿來當心戰喊話素材，國軍認同問題當然是件嚴肅的課題，而且不容迴避。又如吳斯懷等人曾赴中國聽習近平談話，且多次在國會殿堂質詢時，以國軍將領的「學長」身分，發表許多疑美論述，這已經不是傷害軍民感情問題，連台灣和國際盟友的互信可能都會出現破口。日經新聞這篇報導點出的省籍情結、認同問題，又何嘗不是對台灣的國防官員所提出的忠告。

3月6日在國防部長邱國正赴立法院備詢，針對日經新聞的報導，更下令必須尋求NHK、朝日、共同社等三家媒體，為台灣做出平衡報導。甚至強調，若日本方面再不做出回應，不排除有後續行動。邱國正更說，他已經就此事和外交部長吳釗燮交涉，證明此事已上升至台日關係。吳斯懷更在立法院加碼喊出：「如果日本沒有道歉，建議應該暫時停止台日軍事交流」，但我們真的有思考過，要為共諜問題，賠上涉及台灣存亡的台日關係嗎？

吳斯懷更在立法院加碼喊出：「如果日本沒有道歉，建議應該暫時停止台日軍事交流」，但我們真的有思考過，要為共諜問題，賠上涉及台灣存亡的台日關係嗎？（資料照）

從歷史情結來看，國軍在抗日戰爭中確實有過敵對，但從二戰之後，國軍在白團協助下，完成許多建軍改革，對國軍建制影響甚深，包含參謀總長郝柏村都受過白團訓練。白團一直到1969年才解散，但台灣的軍事發展至今都仍有白團影子。時至今日，台日都還有密切的私下軍事交流，所以吳斯懷才會在國會殿堂上提出應當中斷台日交流。

事實上這幾年來，從日本已故首相安倍晉三提出：「台灣有事，等同於日本有事，也可以説是等同於日美同盟有事。」美日安保已等同擴及台海安全。所以去年中國對台軍演，刻意發射5枚導彈落入日本專屬經濟海域。日本已將台海危機視為自己的國安問題，所以華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今年兵推也提出當美日聯合國軍作戰，中國在各種情況下都將付出慘痛代價，但這前提當然是台灣必須能夠與日方協同作戰。但看看當前國軍的反應，台灣與日本的互信比想像的脆弱，又怎能讓人不擔憂台灣的安危。

除了軍事外，台灣在經濟安全上也必須和日本有密切合作。CPTPP在這幾年是民進黨政府力推的重點，每年台灣都向日本敦促，希望可以早日入會。立法院更成立「立法院推動台灣加入CPTPP策進會」，從國會外交方式推動台日以及CPTPP成員國的經貿合作。但我們也看到國民黨在福島食品議題上，堅持「疑日論」若非公投過關，恐又重傷台日關係。產業面上，台積電已赴日本熊本設廠，並與當地客戶SONY密切合作，甚至台積電不排除在日本另設新廠，這是台積電自美國亞歷桑納設廠外，另一項重要的海外投資。

在最近出版的《晶片戰爭》一書將台灣、南韓、日本視為美國重要的半導體聯盟，而台灣的安危更是關係全球5G通訊，到重要軍工科技。自然美日須對台灣軍事合作，以確保台海和平。台灣必須認清真正的敵我，我們面對自身的安危，應當要認清威脅的核心。

日經新聞事件的本質，到底是數據問題？還是共諜根本不存在？台灣年輕世代不願意從軍，除了戰爭風險外，認同問題是否需要解決？我們常說「天然獨」世代，這些年輕人與國軍強調的思維有無一致，而頻傳的共諜事件又是否打擊軍心？國軍將領需要正視的是這些問題。日經新聞縱使數據誇大，但內文提及台灣的政經危機，同樣值得國人重視，更不宜以此上綱至台日關係，否則動搖國際盟友信任，才是中了中共的反間之計。

（政治工作者）

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