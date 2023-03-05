自由開講》中共「貸款黑洞」使人民深陷泥沼

胡尼克

近期來中國經濟持續不振，中共官方認為是房地產崩跌所造成，為了刺激房地產買氣活絡，中國各地方銀行開始祭出千方百種的貸款方案；好比先前推出的「百歲貸」方案，使貸款年齡加貸款期限可放寬，如果子女作為共同貸款人，最長可放寬至一百年，繼房貸還款年齡提高到百歲後，中國農業銀行也推出「連心貸」方案，是由情侶雙方共同償還房貸，以未婚情侶為共同還款人，房屋登記買受人也要是男女雙方，所購房屋應屬情侶雙方共同持有，男女雙方可共同申請貸款，主要是為確保婚前財產的歸屬及增強還款能力，才會推出此貸款方案，也可由一方單獨申請，另一方則作為連帶保證人。

近期來中國經濟持續不振，中共官方認為是房地產崩跌所造成，為了刺激房地產買氣活絡，中國各地方銀行開始祭出千方百種的貸款方案！（法新社）

據媒體報導，日前由於新興貸款方案遭到大陸民眾質疑，也很可能產生合約糾紛及違約風險，負面評價大於正面評價，報導內容也經中國農業銀行表示，對外聲稱原因為業務量太小，已暫停辦理相關貸款業務；就以「連心貸」來說，正面是有助於提升貸款額度及延長貸款年限，不過負面影響存在著「未來可能分手」的情況，不安定因素大於正面效益，所以很少有未婚情侶會選擇共同貸款形式作為共同還款人，若是情感出問題，還款一定也會有問題，恐使貸款出現違約情況。

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中共當局為解決經濟不振問題，中國各地銀行相繼推出各式各樣貸款方案，引發大陸民眾的吐槽和嘲諷，事實上能挽救房地產到什麼程度沒人知道，甚至往後還可能推出「閨蜜貸、兄弟貸、同學貸、同事貸」等等莫名奇妙貸款，不但之後會造成許多矛盾糾紛，還會加快房地產崩潰的速度，好比利用未婚情侶雙方名義去貸款，就是種貸款陷阱；顯然中共想把過去3年疫情造成損失的經濟恢復起來，但目前存在中國社會的「貸款黑洞」，可以說是深不見底，不顧人民死活的拼命放貸，這作法也只有中國共產黨做的到，使人民持續陷入經濟泥沼中。

（研究生）

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