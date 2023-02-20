自由開講》造福台灣弱勢孩子 「孩子的書屋」有成立實驗學校的必要性

張天泰

「孩子的書屋」為1999年，書屋創辦人陳俊朗（陳爸）自台北返鄉，開始以音樂、課業輔導陪伴自己的兩個孩子，及照顧多位沒有晚飯吃、流浪社區間的孩子，於是在2007年，成立台東縣教育發展協會，為了登記立案，於是有了「孩子的書屋」此名稱，直到現今，已深耕台東弱勢孩童教育20餘年，目前有九間書屋，每日課後陪伴約200位孩童，提供晚餐、課輔與多元教育。

孩子的書屋堅持不同的教育觀，認為孩子學習起點不同，需給予不一樣的教學，才是真正的教育公平，並堅守三項教學原則，第一為依孩子實際的程度施予教學，務必讓孩子學會為止，第二為充分了解孩子的優點與特質，基於此項原則，適性教學，第三為老師教多教少不重要，務必讓孩子懂才是最終目的，只要孩子願意學習，書屋的老師會設計與課程有關的實驗課程，結合理論，讓孩子做中學，激發孩子學習動機，進而產生學習樂趣，陪伴這些學習低成就的孩子，找到各自的興趣熱愛，擴大學習成功的定義。

請繼續往下閱讀...

孩子的書屋。（翻攝自孩子的書屋臉書）

而書屋的教育實踐成績，已幫助逾三千位多位台灣孩子，設立基金會、咖啡店，培養孩子烘焙、耕作、造屋等技能，透過帶領孩子騎車、登山探索生命，也在2020年獲得《傳善獎》的肯定，然而，筆者觀察「孩子的書屋」有成立有系統實驗學校的必要性，因目前「孩子的書屋」的情況是二十多年行動做出成績後，產官學研界和其取經，一方面成立有系統實驗學校，能補足其理論基礎，一方面孩子的書屋實踐弱勢孩童教育理念已二十多年，已有探究、發現、改進教育務實的特色作法，而這些特色作法正可作為促進政府、民間等教育組織進行教育革新，而成立更具系統性的實驗學校，能讓政府和民間組織，能有效率的學習「孩子的書屋」寶貴行動經驗，筆者說明如下。

一、「孩子的書屋」為具有社會安全網功能的多元教育系統

蔡英文總統多次提到重視社會安全網政策，重視強化社會安全網，結合各部會網絡體系，串連民間社區的互助力量，攜手網住每一個脆弱家庭及在體制邊緣、需要幫助的人，從預防角度及早發掘家庭中的各項風險因子，適時給予家庭多元化的支持服務，共創幸福安全的社會環境。

而孩子的書屋創辦人陳爸正是把消除社會問題與增加生產力，這兩個大社會議題，運用孩子的書屋，此具有社會安全網功能的多元教育、教育互助社區系統，以教育和社區做緊密連結的形式，來進行社會問題的解決，並已付諸教育行動二十多年，而現今「孩子的書屋」除了建立書屋學校硬體建築、提供課輔教育、提供孩子餐食、小額急難救助金、助弱勢家庭度過難關，更關注孩子心靈層面成長、社區共融發展，開始提供為孩子打造心理諮商、開放廚房、社區共融等教育課程和服務空間，其最後的目標是讓孩子的書屋更開放、更融入社區，讓有需要的弱勢孩子不管在哪個角落，都能被看見、被接住，享有更完善的安全網。

二、「孩子的書屋」多元教育能更深度開展實驗教育

實驗教育是「另一種選擇，不一樣的學習」，而「孩子的書屋」多元教育（Multifaceted Education）包含戶外探索課程、音樂課程、農業課程、自建書屋的建築工班課程、黑孩子咖啡課程等，「孩子的書屋」多元教育的基礎不只是特色課程，能從上述五項多元教育課程更深度去開展實驗教育，而教育作為一個多方面的過程（Education as a multifaceted process），用於增強學習者的智力、社會意識和人類意識，學者Forsythe在2001年曾說明不同專家將知識運用於不同應用的場景脈絡，去找到什麼是知識本身的挑戰，也提出知識的含義會根據不同的觀點而變化，所以定義知識的問題，與將教育導向特定目的的挑戰是相關的，因為教育也在促進知識的發展，而孩子的書屋多元教育課程，在針對特定教育目的時，可以同時使用實驗方法和知識基礎，而教育目的涉及社會、道德、環境、人類或技術方面，而良好的多元教育能使學生能快速適應知識變化。

三、「孩子的書屋」成立有系統實驗學校需善用在地大學力量

目前孩子的書屋尚未和台東大學建立偏鄉策略聯盟的互助關係，筆者認為台東大學必須主動介入協助孩子的書屋，訂立雙邊合作計畫，

因台東大學為台東地區最高學府，有責任和義務，主動協助孩子的書屋在偏鄉課輔組織提供完整的教育訓練，給予「孩子的書屋」成立實驗學校專業的教育學術意見，特別是孩子的書屋在多元教育成功的推行後，應進行雙邊合作互助計畫。

四、「孩子的書屋」成立有系統實驗學校需台東教育處的助力

現今台東教育政治對實驗教育趨於保守，包含現任台東教育處處長林政宏，面對在體制外發展的實驗學校，他希望實驗教育找到可複製的模式，讓體制內的學校可以依循，然而，檢視上述發言，可看到林政宏未理解實驗教育的目標不是找到可複製的模式，而是去探究、去發現、去改進教育具特色的務實作法，並促進政府、民間等教育組織進行教育革新，而高壓單一、追求強勢效率的管理風格，無法提供台灣辦好實驗教育的環境，這是台東教育處需要看到的盲點，並立即修正，因台東教育處有最大的政治和資源，「孩子的書屋」成立有系統實驗學校，也需要台東教育處的助力，看到孩子書屋的獨特性，一起造福台灣弱勢孩子。

（教育博士、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法