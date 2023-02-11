自由開講》選賢與能需要高學歷嗎？學歷：選舉之雞肋

黃建龍

去年九合一大選中，颳起一陣藍綠互掀論文爭議，各種陰謀論充斥，民進黨則祭出未來提名前自我審查的機制希望防範未然，這個問題的本質其實並非是源自學術倫理問題，而是台灣從政者的學歷迷失，讓我們從歷史來看過去發生過選舉中有關「學歷」的荒謬事吧！

萬般皆下品，惟有讀書高」的社會迷思，導致參選人想盡辦法要去補一個「學位」，這一回的爭議正好可以讓大家好好思考，你所選的是他的品行、能力與政策還是他的學位？（本報資料照）

最荒謬的首推1993年縣市長大選，國民黨參選人張軍堂自稱擁有美國南加州大學學歷，被當時的中國時報副刊馮光遠的「給我報報」為文諷刺指張軍堂在美國的南加州大學指導教授威廉‧霍華出面證明張軍堂是他的學生，論文題目為〈犀牛皮移植到我臉上法律效力之探討與追究〉，國民黨宜蘭縣黨部主委楊吉雄竟然信以為真，還以此為證據說明其學歷是真實的，成為當時台灣選舉史上最大的笑話，選舉結果由游錫堃當選，張軍堂從此退出政壇。

請繼續往下閱讀...

第二則是1997年台南市市長選舉，那一年台南縣市尚未合併升格，選舉激烈交鋒，最後由代表民進黨參選的張燦鍙以35%的得票贏得市長，台南正式政黨輪替。當時有高達7人參選，國民黨甚至囂張地核准提名兩名參選人，而民進黨許添財也脫黨以無黨籍身分參選，一路以來互有領先，選情膠著，當時的張燦鍙發言人現為立委的林俊憲，有一天在記者會中拿出他自己美國密蘇里大學企業管理碩士證書，指控國民黨兩位參選人選舉公報上的學歷都是刷來的，林南生是美國華盛頓城市大學企管碩士，陳榮盛是美國西雅圖西堤大學企管碩士，兩個都是CITY（城市）大學，當時還有一位國民黨的立委羅明才也是美國華盛頓城市大學企管碩士，原來證書用買的就有，一時間成為地方選舉的笑話。

另一件反向的學歷事件，是發生在1989年知名的作家劉俠（杏林子）欲參選立法委員，卻因為只有小學畢業，不符合《動員戡亂時期公職人員選舉罷免法》參選資格被拒絕而無法參選，引發社會譁然，劉俠的文章被教育部之中小學課本收錄，但因為幼時身障就學困難而未受正規教育，因此僅擁有小學學歷，大法官還因此做出釋憲案，之後法律修正將參選人學歷限制廢除，學歷僅作為選舉公報刊載資料。

回顧這些學歷事件，在選舉公報、看板上掛個XX碩博士，真的就會當選嗎？這一直是長久以來參選者的迷因，「萬般皆下品，惟有讀書高」的社會迷思，導致參選人想盡辦法要去補一個「學位」，這一回的爭議正好可以讓大家好好思考，你所選的是他的品行、能力與政策還是他的學位？

民進黨祭出自我審查的機制後，就讓這個議題到此為止，未來的參選人們不必再幸苦地去想盡辦法寫論文、拿學位，請相信台灣選民的智慧，從文中回顧的幾個台灣選舉史上的學歷事件可以清楚地應證，學歷不過是你選舉的雞肋，但一個閃失卻會是刺傷你的那根骨頭啊！

（作者為文史工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法