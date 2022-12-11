自由共和國》余宗龍／在職專班論文怎麼寫？

余宗龍／中興大學教授

碩士在職專班論文抄襲爭議頻傳，意外地讓今年選戰焦點全在這上，也讓國人對台灣高等教育產生疑慮。有民意代表提到，在職專班學生既然寫不好論文，就別再寫論文。但若因有重大抄襲事件的發生，就要廢除此制度可說是因噎廢食。

在國內，一般認為不須繳交論文的碩士學程，是缺乏客觀的學術品質檢驗，因此，設置碩士在職專班時，多將繳交碩士論文列為畢業的必備條件。然而，真的所有人都適合作學術研究嗎？

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在職專班本就具有實務、技術特色，學習的重點應該是從驗證理論與實務的過程中，提升自己的見識、並擴展自我的思維和視野。但目前研究論文的撰寫方式，大部分都是以培養學術研究人才為預設目標，一是不容易學會，再來就是學起來的內容於實務工作使用性有限，反而限制住學習者的觀點，往理論導向思考，造成許多畢業生認為在職班的學習與實際職場現況脫鉤，僅止於擴展人脈而已。

因此，教育當局應積極思考讓在職專班學生撰寫個案研究（case study），即以自身工作環境所遭遇的問題為出發點，和指導教授與授課教授們討論分析出幾項問題的癥結點，並搭配理論基礎、來淬鍊思考邏輯性，提出實證問題解決的方案，不僅實際解決困惑，於理論與實際間找到平衡，研究過程中由於是自身面對的情境，更可大幅降低抄襲機率，也讓自身的問題分析以及解決問題能力獲得提升和理論支持。像是攻讀EMBA者可以剖析自身經營管理相關議題並提出可行的解方；攻讀政治或其他領域者亦可與教授們討論出兼具理論與實務的對策，領悟知識內化成為行動，對社會各領域的發展，皆有實質性的貢獻。

再者，國內目前諸多領域的上課用書均採用歐美書籍，裡頭所舉的例子經常因為所處產業環境或文化不同，造成學習者在學習上的理解困難，更遑論推論和應用能力。此時，若能思考由在職專班生身處工作環境所遭遇的議題作為個案研究，依循學理步驟，提出問題、找出解方，所得結論應能豐富目前國內大學教科書的內容，落實思考全球化、行動在地化，以有效傳承經驗，並減少學用落差。

所以，我們是否應該試著理解在職專班學習者的差異化和學習需求，有志繼續走學術路線的學生，讓他（她）們選擇撰寫研究型的碩士論文，培養獨立研究的能力。實務導向者則可採個案研究法，讓學習者真正地理解、吸收及持續領悟內化，轉換成自己實實在在的實力，才是推動國家社會發展的一波動能，不枉費在學校付出的歲月！

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