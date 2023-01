即食歷史》西班牙的獨特建築風格 ─ 穆德哈爾式建築

所謂「穆德哈爾」,指的便是這段時期改信伊斯蘭教的半島居民,這也是為什麼我們今天在西班牙看到如此多伊斯蘭風格建築的主要原因。

大家到歐洲旅遊時,有沒有發現西班牙跟其他歐洲國家有點不同?而若果你到訪西班牙南部,更能感覺到這裡怎麼跟歐洲好像與別不同似的-那就是你會看到一種西班牙特有的建築風格-穆德哈爾式建築(Mudéjar)。

科卡城堡。(維基共享)

當然,這全是因為這個地方過去的地緣政治與歷史關係所造成的。

讓我們把時間推前到八世紀時。本來統治著伊比利亞半島(Iberian Peninsula,即今西班牙和葡萄牙所在地)的西哥德王國(Visigothic Kingdom)被北非渡海而來的摩爾人(Moors)征服。摩爾人是歐洲人對北非穆斯林的貶稱,所指的並非單一民族,主要由北非阿拉伯人(Arabians)和柏柏人(Berbers)組成。西哥德王國滅亡後,其殘餘貴族逃到伊比利亞半島北部山區建立了諸基督教王國,而南部則被信奉伊斯蘭教的摩爾人佔據,建立眾多稱為「泰法」(Taifa)的穆斯林王國。雖然雙方不時衝突而互有佔優,但這種北方基督教勢力和南方伊斯蘭教勢力的對峙,大體一直維持到十五世紀。

在這長達近八百年的時間裡,穆斯林無論在生活、文化、傳統和建築等各方面,都極大影響了伊比利亞半島。所謂「穆德哈爾」,指的便是這段時期改信伊斯蘭教的半島居民,這也是為什麼我們今天在西班牙看到如此多伊斯蘭風格建築的主要原因。

十五世紀時,以北方卡斯提亞王國(Kingdom of Castile)和亞拉貢王國(Kingdom of Aragon)聯合組成的西班牙王國展開「收復失地運動」(Reconquista)。一四九一年,西班牙王國征服最後一個泰法王國格拉納達王國(Kingdom of Granada),基督徒終於把伊斯蘭教勢力趕出了伊比利亞半島。

當時,西班牙人強迫穆斯林改信基督教,不肯就範的便會被迫害和驅逐。然而,即便如此,有部份穆德哈爾既不改宗,也不離開,繼續在西班牙人治下生活。他們被課以重稅,宗教領袖由西班牙貴族委派,以換取允許保存數百年來的穆斯林生活和宗教傳統。

穆德哈爾式建築自此在十五世紀後的西班牙發揚光大。這種建築揉合了伊斯蘭和歐洲哥德式建築風格,別樹一幟。例如位於西班牙卡斯提亞-萊昂自治區塞哥維亞省科卡(Coca, Segovia, Castile and León)的科卡城堡(Coca Castle)便是穆德哈爾式建築的典型代表。順帶一提,科卡這個在華文世界名不經傳的城市,其實是四世紀末把基督教定為羅馬帝國國教-最後一位統治統一羅馬帝國的皇帝狄奧多西一世(Theodosius I, Roman Emperor)的誕生之地。

科卡城堡。(維基共享)

科卡城堡有著穆德哈爾式建築典型風格。它採用了大量幾何圖案和錯綜複雜的磚瓷堆疊,以及大量書法作為裝飾,這些皆源於伊斯蘭建築風格。不過,同時它又具備了歐洲火焰式哥德(Flamboyant Gothic)建築風格。

科卡城堡有著穆德哈爾式建築典型風格。(維基共享)

隨著文藝復興時期開始,以及穆德哈爾幾近被完全驅逐,穆德哈爾式建築在十七世紀後便不再流行於西班牙了。

