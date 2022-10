即食歷史》【奇怪的節日】基督徒和穆斯林也會共同慶祝節日：奇怪的「亡者的星期四」

因為對真神的詮釋不同,加上文化發展差異,基督教和伊斯蘭教普遍慶祝的節日卻非常不同。雖然如此,大家知不知道,原來這個宗教教之間其鏈還是有共同節日呢?這個節日的名稱有點詭異,在華文世界應該很少人聽過,那就是「亡者的星期四」。

「卡克.阿斯法爾」-中東復活節的黃色麵包。(維基共享)



即食歷史

相信大家都知道,基督教和伊斯蘭教彼此間的教義南轅北轍。不過,其實他們皆信奉同一位真神,那就是我們稱為「亞伯拉罕、以撒、雅各的神」,並與猶太教一同被稱為亞伯拉罕諸教(Abrahamic Religions)。因為對真神的詮釋不同,加上文化發展差異,基督教和伊斯蘭教普遍慶祝的節日卻非常不同。雖然如此,大家知不知道,原來這個宗教教之間其鏈還是有共同節日呢?

這個節日的名稱有點詭異,在華文世界應該很少人聽過,那就是「亡者的星期四」(Thursday of the Dead)。「亡者的星期四」也有很多奇怪別稱。例如,它在阿拉伯語中稱作「哈米斯.阿姆瓦特」(Khamis al-Amwat)、「隱秘星期四」(Thursday of the Secrets)或「雞蛋星期四」(Thursday of the Eggs)。

雖說這節日是基督教和伊斯蘭教的共同節日,但其實我們所熟識的主流教會-天主教(Catholicism)和新教(Protestantism)等等,並沒有慶祝該節日的傳統,伊斯蘭教方面也是類似情沌。這當中當然是有其歷史原因的,「亡者的星期四」是個只在中東黎凡特地區(Levant)的基督徒和穆斯林才會共同慶祝的節日。

所謂黎凡特地區,是歷史上一個地理名稱,大約是現今地中海東岸地區,地域範圍包括今天黎巴嫩(Lebanon)、敘利亞(Syria)和伊拉克(Iraq)等國。黎凡特地區的宗教組成很複雜,不少基督徒和穆斯林混居在一起。

黎凡特地區。(維基共享)

為什麼這兩個宗教的信徒會混居在一起呢?這要追溯到源於十一世紀起發生的數次十字軍東征。當時,西歐基督徒為了收復聖地耶路撒冷(Jerusalem),向東方穆斯林展開了十數次以宗教為名的戰爭,導致不少基督徒從此定居在接近耶路撒冷的地區,也就是黎凡特地區。由於當地信仰和傳統跟歐洲十分不同,居住在此地的人因此信奉的基督教和伊斯蘭教也就和主流的很不同。在黎巴嫩,由於信仰不同宗教的人混居在一起,漸漸衍生了宗派主義(Sectarianism),極為深遠地影響著這個國家後來的發展步伐,同時也成為了該國十分頭痛的問題。

「亡者的星期四」是黎凡特地區獨特宗教歷史發展的其中一個結果。東方正教會(Eastern Orthodox Church)和羅馬天主教會(Roman Catholic Church)的復活節定在不同日子,而「亡者的星期四」便定在這兩教會各自復活節之間的星期四。在黎凡特,基督徒和穆斯林每年都會慶祝該節日。

如節日名稱可見,這天教徒會悼念他們先祖亡者靈魂。經過漫長歷史發展和改變,現在這個節日卻只與女性有關聯。日出前,眾多女性會來到先人墓碑前稍作祈禱,然後互相分享一種在當地十分普遍的甜食-稱為「卡克.阿斯法爾」(Ka’ak al-asfar)的黃色麵包。祈禱完成後,接著他們便會向親戚和周遭貧苦的人贈送一些自製的風乾水果和黃色麵包。除了這些甜食外,孩童有時還會收到其他甜食,或塗上黃色顏料、加以裝飾過的雞蛋。

漸漸地,「亡者的星期四」除了是悼念亡者的機會,還成為了基督徒和穆斯林女性的喜慶日子和社交活動。

薩拉丁的勝利形象(十九世紀畫作)。(維基共享)

那麼,為什麼基督徒和穆斯林會有這個共同慶祝的節日呢?答案便要追溯到八百年前。十二世紀末,統治黎凡特地區的是埃及阿尤布王朝蘇丹薩拉丁(Saladin, Sultan of Ayyubid Sultanate)。他早觀察到這地區人口的宗教成分十分複雜,並沒有一個宗教信徒能成為絕對多數。因此,為了減低信奉不同宗教的教徒之間潛在的矛盾與衝突,並增加對彼此的理解,他決定為治下的穆斯林引入當地的基督教傳統。於是,「亡者的星期四」這個在擁有獨特宗教歷史背景下的黎凡特地區便漸漸誕生了。直至今天,這個同時混有基督教和伊斯蘭教風格的節日,仍然宣揚著世界大同和命運共同體的理念。

「亡者的星期四」甚至還影響了穆斯林的服喪傳統。當穆斯林親人逝世後,他們逢星期四會到其墳前拜祭和分享食物,周而復始直至來年復活節,而「亡者的星期四」便是他們最後一個服喪日。然而,現在穆斯林逢星期四悼念剛逝親人的做法已逐漸減少。不過,他們仍有逢星期四向各人贈送黃色麵包的傳統。

值得一提的是,「亡者的星期四」在黎凡特雖然有很多奇怪別稱,但在敘利亞霍姆斯(Homs, Syria),它卻有另外一個名稱-「甜蜜星期四」(Thursday of the Sweetness)。這個富有浪漫感覺的名稱,不單源於女性會在當天向孩童派發糖果,更因為她們早在節日來臨前,便花了不少心思準備這些糖果。

本文經授權轉載自即食歷史 【奇怪的節日】基督徒和穆斯林也會共同慶祝節日:奇怪的「亡者的星期四」

