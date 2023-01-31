自由開講》溫暖堅韌：新內閣的新意與挑戰

黃大益

新內閣今日走馬上任，綜觀閣員名單新舊參半，頗有在變局中穩健銜接政務之意；另外，在擴大世代參與、增加女性閣員的目標上也足見執政當局別出心裁，可謂好的開始。

圖為總統蔡英文（中）27日召開記者會正式宣布新任行政院長陳建仁（右），並感謝蘇貞昌（左）在4年前最艱難時刻扛下重擔，是支持她的最大力量。（資料照）

本次內閣調整，有幾個可貴之處：首先是中壯世代接班，政務官的養成並非一朝一夕，待時機成熟委以重任，有益於國家人才培育，如野百合世代的前桃園市長鄭文燦並非首次入閣，但此次接任副閣揆，在世代交替上具重大意義。其次為穩健中求新變，正副閣揆均為新枝，亦需熟悉政院運作的老幹輔佐，以李孟諺秘書長為首與多位原部會副手「扶正」襄助政務無縫接軌。第三則是將地方治理經驗帶進中央，更能保持時事敏感度並掌握民意走向，如接掌內政部的林右昌、海委會的管碧玲、文化部的史哲，皆具地方治理或民代經歷，應給與肯定。

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不諱言在挑戰方面，新內閣亦有必須面對的問題，包括：如何與接掌黨務的賴清德副總統有實質溝通且能配合的相得益彰。未來國會質詢與總統大選期間，溫暖性格的陳院長如何率領內閣「堅韌」地應對來自各方的攻訐。面對甫上任的美國眾議院議長麥卡錫，有意訪台之舉，相關內政又如何及時且有效地因應各種經濟與軍事的變局，都是新內閣上任後無可避免的挑戰。

「公僕的天職就是傾聽民意、為人民做事。」綜觀此次內閣改組，陳建仁的溫暖、鄭文燦的圓融，新內閣名單穩定中有新意；然，選戰的風雨一波未平一波又起，未來任期溫暖堅韌的戰鬥內閣，將如何「兔飛猛進」，著實精彩可期。

（前桃園市政府青年諮詢委員）

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