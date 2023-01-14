自由開講》蔡總統應以建立優質民主典範等全方位格局思考蘇揆的留任

林正二

新的一年，民進黨非但沒有嶄新的氣象，反而跟著藍營與親中媒體刻意製造的輿論起舞，要求蘇院長負起九合一慘敗的責任辭職，而陷於愁雲慘霧中，欲振乏力。儘管蘇揆跟蔡總統配合得很好，蔡居於蘇卓越的政績與顧及政局的穩定，希望蘇揆留任，頗多民眾也希望他留下來，但台灣不理性的政治文化，整體情勢仍然不利蘇的留任。然而，無論從團結拯救民進黨、國家發展與建立優質民主典範，蘇都應留任。

九合一慘敗後，民進黨氣勢低迷，綠營在一片指責聲的頹喪中，沒辦法冷靜理性地思考，全方位檢討台灣人民理盲與疫情所導致的結構性敗選原因，反而否定自己的政績，一味責怪小英與蘇，流於派系權力鬥爭，而不利未來賴副總統角逐逐總統大位。

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民進黨已大敗，團結都很難打贏2024大選，根本沒有分裂的本錢，怎可在敗選後以斷章取義的方式打自己人，趁機爭權奪利？值此民進黨危急之際，蘇如辭職，在離大選僅一年時間，政局將更為動盪不安，在此艱難時刻，執政黨可找到到比蘇揆更有經驗與魄力的院長？台灣去年稅收不是增加4千多億嗎？這就是蘇揆最好的政績！

值此民進黨危急之際，蘇貞昌如辭職，在離大選僅一年時間，政局將更為動盪不安。（本報資料照）

蘇如於此時離職，除了新任院長需摸索一段時期，國家大政難以持續完整推動，影響民進黨執政成績而不利總統選情外，在府院氣勢低迷、民眾更不滿下，加上藍營與綠營派系的冷言冷語，勢將擴大民進黨的分裂，大為減弱綠營的戰鬥力。在此惡劣情勢下，預期將代表民進黨參選總統的賴副總統，將很難打贏選戰。

反之，如小英顧及民進黨的團結與國家的發展，留任蘇持續推動任內已打好厚實基礎尚未完成的經濟等建設，在大選前拿出讓民眾更有感的亮眼成績，將是綠營打贏選戰最好的方法。蘇的留任除了有助於國家社會的穩定發展外，更可藉此建立優質的民主典範，讓台灣擺脫這幾十年來民粹主義的不良影響，走出困境。

這二十幾年，在民粹主義綁架下，扁馬任用了11位行政院長，由於任期過短，國家政策流於零碎、片面化，無法擬定有宏觀視野的長期政策，讓台灣走出困境。

筆者30多年前在美國工作，適逢洛杉磯種族大暴動，雖然死了幾千人，卻沒有任何媒體、政黨與民眾要求當時的美國總統柯林頓、加州州長及洛杉磯市長下台。此事件比台灣任何事情嚴重幾萬倍，依台灣社會的邏輯，柯等早就下台，還可能被判刑。

任何民主上軌道的國家都須有穩建運作的政府，如果連地方選舉問題，都要院長下台負責，不管哪一個政黨、誰來當院長，都無法讓政府正常運作，國家將陷入治理危機。

台灣這二十幾年來，民粹主義氾濫，理性已被情緒及政黨鬥爭掩蓋，嚴重影響台灣的發展。此時正是小英總統與蘇揆能否勇敢地超越民粹主義，堅定地藉由蘇的留任，為台灣創立優質民主政治典範與新政治文化，帶領台灣走出困境的好時機！

綜上所述，從政黨、國家與優質民主發展來看，小英應勇敢地留任蘇揆並持續充份授權蘇拼政績，以建構穩定的行政體制。在台灣主權與民主可能因民進黨2024失掉政權，遭到中國侵蝕的時候，小英總統與蘇揆應以全方位更高的格局思考留任事！

（退休駐美外交人員）

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