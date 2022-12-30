自由開講》從防疫政策來看專制與民主價值觀之爭

陳怡伸

中國放寬防疫管制措施導致武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發，不過北京當局卻決定2023年1月8日起解除出入境管制，對此世界多個國家為了避免增加國內染疫風險，紛紛提出防控措施，像是日本從2022年12月30日開始，要求來自中國的旅客必須出示篩檢證明，台灣也跟進國際腳步，要求中國旅客在機場接受PCR檢測，南韓、印度也對中國旅客祭出防疫特別措施，最新推出相關措施的是美國，要求來自中國的旅客必須出示2日內篩檢陰性證明；北韓當局也發布新的入境政策，將「暫時禁止中國公民入境。」。

北京當局決定2023年1月8日起解除出入境管制，對此世界多個國家為了避免增加國內染疫風險，紛紛提出防控措施。（AFP）

以北京大學官網上最新訊息，盡是多位教授辭世的訊息，中國國內疫情之慘況可見一斑。缺乏醫療用品、民眾擠爆醫院、相關藥品遭哄抬價格至天價，中國的醫療體系恐以崩壞，試問這樣的情況難道中共當局事先沒預料到嗎？ 武漢肺炎自2020年於全球大流行後，形成全球大瘟疫，歐美各國疫情慘重，全球病死人數已超過二次世界大戰陣亡士兵總數，當時中共大肆宣傳「民主制度就是無效率、無能；中共的一黨專政效率好、更有能力應付危機。」顯見中共有意挑戰西方的「民主價值」，挑起「專制獨裁與民主自由」二種價值觀之戰。

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時至今日，歐美在武漢肺炎疫苗普及後，疫情已經獲得大部分的控制及穩定，死亡人數驟降，經濟社會漸漸復甦。然而中共直到不久之前，仍然堅持「清零封控」的防疫政策，由於殘酷執行封控政策、於二十大開會前後過度封閉各大城市的活動，鬧出不少可以避免的死傷憾事，民怨累積終於爆發「白紙革命」，中共表面上順水推舟解除「清零封控」政策，但是卻放任國內疫情大爆發、甚至開放中國人海外旅遊出境，於此時點開放中國人旅遊禁令，不禁令人懷疑恐有藉此將新型變種病毒擴散至全世界的意圖。 從外國防疫的經驗來看，中共在解封之前，有相當充裕的時間可以準備必須的醫療藥品、設置緊急收容病患的治療中心等等，中共官方並未預作準備，心力全放在中共黨內鬥爭上，試問：這樣不顧人民死活的一黨專政會是比民主自由更符合我們的需求嗎？

答案應該是明確的：民主自由價值保障人的基本權利、保障個人人身安全、保障言論自由，使人民免於恐懼的自由，比較符合人性。中共企圖改變國際秩序、企圖以專制取代民主，這樣的野心我們必須認識到：不挺身阻止它的擴張，全球人類恐永無寧日。生活在臺灣的我們應該要珍惜我們得來不易的民主自由，用選票捍衛我們的民主成果，在2024年總統大選及立委選舉中，堅定向全世界表達我們「守衛祖國臺灣，拒絕專制中共」的意志！

（執業律師、台灣北社社員）

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