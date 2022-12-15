胡，怎麼說》朱立倫啟動「票投國民黨，台灣被送中」模式！

厲害了，中國黨！

厲害了，中共國！

中國黨（中國國民黨）、中共國（一黨專政統治中國），正聯手藉疫對台灣交相賊！

中國國民黨黨魁朱立倫在選後挾藍軍大勝之威，逼政府儘快恢復小三通、增加兩岸直航點，還主張台灣提供醫療資源助中國防疫。厲害了，中國黨！選票入袋後，親中舔共真面目全都露!

原來，票投國民黨，就是台灣在最終成為中國一部分之前，要先成為「中國疫區」的一部分 ！

在中國COVID-19（武漢肺炎）疫情正在大爆發之際，台灣如冒然 恢復小三通、增加兩岸直航點，那就是讓中國正快速漫流傳播的各種病毒株，一下子就大量侵襲台灣。

大部分台灣人並沒有反對兩岸交流恢復，但必須衡酌各項情勢處理，中國疫情此時正在熱點，絕非好時機；中共國（中共政權）三年一路走來對台灣防疫始終阻撓搞破壞，善意都假、惡意則滿滿，最近更突然對台灣農水等等產品做無理、歧視性手段禁止外銷之際， 朱黨魁提這種主張，挾藍軍大勝的選票，對政府做政治施壓，說穿了就是「引病毒入關」！

原來，票投國民黨，台灣真的就要變香港，醫療資源要輸中、送中、上貢中國、協助他們的祖國防疫!

此時恢復小三通、增加直航點，讓大量病毒進來台灣、方便大量醫療資源送中，朱立倫主張的就是「票投國民黨，台灣被送中」模式準備啟動中！

朱黨魁這種主張就是一切以「中國優先」、可以「犧牲台灣」思維下的產物。選前還在閃避遮掩，選票到了侯友宜、蔣萬安、張善政、盧秀燕等藍軍侯選人之手後，就毫不顧忌的露出真面目， 侯友宜、蔣萬安、張善政、盧秀燕等當然不會反對朱黨魁的主張，因為他們本就是同一黨同一鼻孔出氣 。厲害了，果然就是 「 中國黨」 !

原來，接受九二共識、一個中國，就是台灣要接受「一國同疫」!在一個中國之下，中共國（中共一黨專政政權）防疫政策大錯誤、導致防疫失敗幾乎崩潰，台灣必須要共同承受一國同疫的所有負面後果。

還有， 那個 中共國，長期清零封控防疫政策的大錯誤，被白紙抗議運動揭穿透透，已無法再靠造神式精準英明下去、無法自己再吹噓中國特色防疫模式世界最強下去，而採取所謂優化防控20條、新優化防控10條等解封、鬆控措施。

因封控太久，現在人解放了，病毒也大解放了，但中共國神鬼傳奇的是，它公布的確診病例數卻一降再降，那不是解封反而疫情更緩、更好嗎?那麼，何不早早就解封?那豈不証明習近平堅持封控，錯上加錯、罪責再加一等?中共國的種種矛盾，讓人不可思議。

中共國可以大玩數字還造假，無症狀、輕症就不列出公布了，就當做沒有，但是，人人上街搶藥，搶到香港、搶到台灣...，北京等爆發疫情的大城市，發燒門診擠爆、醫院擠爆、醫療系統幾乎都被爆量衝擊而崩潰...，這是怎麼回事?

這些嚴重的 「 醫療資源擠兌 」情況，則是假不了、也掩蓋不了的!厲害了，中共國!厲害了，中國黨!都當做以上這些都沒發生，卻藉疫聯手對台灣交相賊!

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