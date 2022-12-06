健康醫療網》男人攝護腺肥大「這時」開始 醫解析「症狀＆治療方式」

國泰綜合醫院泌尿科主任王彥傑表示，一般而言，40歲以上的中年男性容易開始有攝護腺肥大的問題。在60歲以後，一半以上男性會罹患攝護腺肥大，超過80歲後，有8成以上男性患有此症。

攝護腺肥大是老年男性常見好發的疾病，尤其連假期間常見許多老人家因為出遠門去玩，又在高速公路上塞車憋尿，不知不覺膀胱積尿過多，加上攝護腺肥大的阻塞，導致突然尿不出來，因而掛急診導尿。

攝護腺肥大 40歲以上開始

國泰綜合醫院泌尿科主任王彥傑表示，一般而言，40歲以上的中年男性容易開始有攝護腺肥大的問題。在60歲以後，一半以上男性會罹患攝護腺肥大，超過80歲後，有8成以上男性患有此症。

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攝護腺肥大初期可能只有輕微頻尿，容易被患者忽略而未去治療，一般說來，如果躺床睡覺之後，還需要起來小便兩次或兩次以上，都應盡快就醫。

攝護腺肥大初期可能只有輕微頻尿，容易被患者忽略而未去治療，一般說來，如果躺床睡覺之後，還需要起來小便兩次或兩次以上，都應盡快就醫。（https://www.freepik.com/）

攝護腺肥大有2大類 常見症狀一次看

攝護腺肥大的症狀主要有兩種。王彥傑主任說明，第一是壓迫性症狀，尿柱會變細無力，甚至中斷，分好幾次才能解完；小便時必須等待好一陣子才能解出來。第二是刺激性症狀，會老覺得膀胱裡還有殘尿，或者尿急導致無法控制而流出。排尿次數增加，尤其是晚上常常起床好幾次小便。

攝護腺肥大不治療 嚴重恐致尿毒症

攝護腺肥大如果不治療，時間一久，也會引發一些不良的後遺症。初期排尿的速度不一定會有明顯的改變，但夜間如廁的次數可能會增加，雖然偶而會出現不舒服的排尿症狀，但還沒有殘尿的現象；到了中期，膀胱開始無力，進而產生殘尿現象，容易有泌尿道感染，甚至血尿；到了後期，排尿需要花很長的時間，小便經常中斷，尿液嚴重滯留。若再不治療，可能進一步會造成腎水腫甚至尿毒症。

3種方式 診斷攝護腺肥大

醫師可以用以下幾種方式來診斷攝護腺肥大：

1.肛門指診：將手指伸入患者直腸內，檢查直腸前方的前列腺大小。

2.經直腸超音波檢查：運用新式的超音波檢查儀，可以精準描繪出器官的 結構和體積，並檢測出攝護腺是否有異常的病灶。

3.攝護腺特異性抗原（簡稱PSA）：利用抽血檢驗，如果血液中攝護腺特異性抗原的數值異常偏高，甚至可能是癌症的前兆。

治療攝護腺肥大 當心日常這些行為

輕度的攝護腺肥大，一般用藥物治療即有不錯的效果，但如果藥物治療無效，或者有嚴重的阻塞症狀、腎水腫、反覆的泌尿系統感染、頻尿太嚴重影響生活品質等，則應該進行內視鏡攝護腺肥大的手術。

王彥傑主任提醒，中年男性應定期健康檢查，如果已知罹患攝護腺肥大，應特別留意尿液中是否有發炎或出血現象；此外，生活中久坐、乘車、騎摩托車、 腳踏車等，也會刺激攝護腺充血、腫脹，要特別注意。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者王冠廷 男人攝護腺肥大「這時」開始 醫解析「症狀＆治療方式」



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