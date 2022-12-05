健康醫療網》腎結石難處理？新工具「軟式輸尿管鏡」終結頑石

台灣地處亞熱帶，是結石的好發地區，大約每10個人就有1人是結石病人，此外結石好發於30-50歲，男女比率約3：2，而結石病患在接受治療後，如果沒有做好預防工作，5年內復發率高達50-60%。

32歲黃先生在科技公司上班，忙碌的時候一天幾乎不喝水，早晚各喝一杯咖啡，員工健康檢查得知左邊腎臟有1顆約1公分的結石，1週前開始發現有血尿而且左腰開始痠痛，到醫院求診並接受體外震波碎石處置，結石碎成4顆，其中1顆塞住輸尿管，因疼痛難受送至急診，接受硬式輸尿管鏡將這顆石頭處理掉。之後針對剩餘的3顆結石雖施行體外震波碎石，但依舊沒排出，經討論後接受自費軟式輸尿管鏡將剩餘結石清出乾淨。

建議每天要喝2公升的水，而且多運動幫助代謝，少吃鹽、少吃肉、少喝咖啡或茶避免增加尿沈積的物質，引發結石。（https://www.freepik.com/）

預防勝於治療 復發機率高達6成

國泰綜合醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛指出，泌尿道結石指的是發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等部位的結石。台灣地處亞熱帶，是好發地區，大約每10個人就有1人是結石病人，此外結石好發於30-50歲，男女比率約3：2，而結石病患在接受治療後，如果沒有做好預防工作，5年內復發率高達50-60%。

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建議每天要喝2公升的水，而且多運動幫助代謝，少吃鹽、少吃肉、少喝咖啡或茶避免增加尿沈積的物質，引發結石。

腎結石治療 常見3種方式比一比

早期的腎臟結石處理方式為傳統手術方式，是直接進入體內將結石取出，經過不停改進，直到近年來軟式輸尿管鏡 器械的進步，讓腎結石的處理又多了一種方式。蔡樹衛主治醫師分享常見三種處理方式優缺點：

1、經皮腎造廔取石術：由後腰部打洞進入腎盂，再以內視鏡的方式擊碎石頭後取出，優點是可處理較大的結石，清除率也高；缺點是穿過腎臟有出血的機率，需住院5至7天；對於服用抗凝 血劑、心肺功能不好，或是身體狀況比較差的人，也不適合做這種手術。

2、體外震波碎石：病人躺在處置床上，使用X光定位，確認石頭位置，藉由震波將體內結石打碎。優點是非侵入性治療，免住院；缺點是針對太大、太硬的結石無法一次處理乾淨，有時需3-4次每次間隔1-2個月。

3、軟式輸尿管鏡：內視鏡由尿道進入膀胱、輸尿管直到腎臟，使用雷射將石頭打成粉末狀，再隨著尿液排出，沒有傷口且手術方便。優點是無傷口由尿道進入體內，住院天數少，缺點是自費項目花費高，另外，有輸尿管狹窄問題、無法全身麻醉、心肺功能不佳的人，並不適合施作。

出現不適應積極治療 無症狀仍需定期追蹤

蔡樹衛主治醫師表示，腎結石的病患臨床通常是沒有症狀，至於腎結石是否需要處理，常因是否有下列狀況，如疼痛感、反覆感染、持續變大或影響腎功能，一旦發生這幾種狀況，建議要積極處理，若無上述狀況也建議定期追蹤。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者王冠廷 腎結石難處理？新工具「軟式輸尿管鏡」終結頑石



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