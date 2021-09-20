健康醫療網》復健要做幾次 症狀才會改善？

為什麼天天來復健，效果卻沒有太大的進展？可能原因會是，當病患離開醫療院所之後，原本的動作習慣沒有改變，生活型態依然照舊，小創傷持續累積，沾黏、疤痕組織仍然存在，痠痛不舒服就無法根治！

復健要做幾次 症狀才會改善？（https://www.freepik.com/）

大家都想知道：要做幾次治療，症狀才會好？

物理治療師徐芳生分享，復健科的病人可以粗分三大類，一種是肌肉關節的疼痛，另一種是促進神經迴路的動作發展（例如中風、兒童發展），另一種則是心肺疾患。

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針對痠痛，現在的看法是，除了明顯外力造成的創傷（例如車禍、摔倒......），平常錯誤的動作型態會讓肌肉、韌帶、肌腱、關節產生小創傷（Micro trauma）。

這些小創傷並不會造成立即性的不舒服，隨著時間的累積，這些小創傷不斷形成，造成沾黏或是疤痕組織，這些部正常的組織就會造成明顯的不舒服感，比如說痠痛、動作受到限制……等等。

「什麼時候症狀才會好」是來自於治療時程的不確定性以及成為慢性症狀的擔心。徐芳生表示，從醫學的文獻研究，可以從統計的方式，講出什麼型態的傷害「平均」多久會好，但是針對個別病人的狀況要預測準確的復原時間，這是一件非常困難的事情。

不過可以確定的是，大部分積極的復健治療，復原的時間也相對可以減少很多。

為什麼天天來復健，效果卻沒有太大的進展？

因為台灣的就醫非常方便，一旦出現這些症狀，花個便宜的部分負擔50元，人只要舒舒服服地坐著或躺著，靠著熱敷、電療、牽引……這些儀器治療，痠痛就能舒緩許多。

離開醫療院所之後，原本的動作習慣沒有改變，生活型態依然照舊，小創傷持續累積，沾黏、疤痕組織仍然存在，痠痛不舒服無法根治，只好每天抽時間來復建，再跟治療師和醫師抱怨復建都沒有效果。

可以想像一下，造成痠痛不舒服的沾粘、疤痕組織就像下圖示的大魔王，什麼治療都沒做之前，血條100%。

病人來做大約1小時的儀器治療、運動治療、徒手治療後，大魔王損血60%，治療結束的當下，只剩下4成的不舒服。

但是回家後這23個小時內，造成小創傷的因素沒有任何改變，沾黏、疤痕組織繼續增生，大魔王慢慢回血成95%，疼痛不舒服的症狀又再次出現。

隔天再來復健後，大魔王再次損血60%，但回去的不作為，又再次讓大魔王回血成95%。 病人就一直重複這樣的治療循環，時間久了，自然會有復健真的有效嗎？到底我的症狀要多久才會好？

積極復健＝治療室治療＋生活密集練習

回到家有確實改變動作習慣，調整生活型態，積極練習居家運動，痠痛大魔王的血條會越降越低，低到一定程度後，病人就會「有感的」覺得自己進步，也更願意配合治療師跟醫師的處方，痠痛不舒服也降低更多，形成一種正向循環。

徐芳生指出，這種正向循環在中風病人、兒童發展的進步特別明顯，因為神經迴路具有強大的可塑性，如果病人、家屬夠積極的話，在家裡密集的練習在治療室學習的目標，刺激神經迴路的發展，拉長時間到1個月、1季、半年回過頭來檢視當初未做復健的狀態，能力的進步是非常可觀的。

因此，下次復健時，請教醫師、治療師在家裡可以執行的居家活動治療，離開醫療院所後，在生活中盡可能的密集執行居家活動。復健必須持續做、天天做，然而並不是只存在於每天來到治療室報到，而是落實在生活上的保養與訓練，這樣的復健模式，就算沒有天天來醫療院所做治療，復原時間也會大大縮短許多。

本文經授權轉載自健康醫療網 復健要做幾次 症狀才會改善？

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