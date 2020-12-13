健康醫療網》腰痠背痛保守治療無效？專科醫師告訴你最新解痛法

下背部疼痛超過3個月以上，藥物及復健等保守性療法效果不好，或還沒達到一定要手術的地步，或對手術有疑慮，或體質不合適手術者，都可以考慮微創腰椎疼痛神經阻斷術，以獲得更好的生活品質！

一對開店賣手搖飲近20年的夫妻，劉先生和謝女士年逾50歲，近年來腰痠背痛，坐骨神經受到壓迫，苦不堪言，吃藥及復健效果不大，2人也不願開刀，因生計要顧，沒辦法讓兩人休息那麼久，而且對於脊椎開刀總有疑慮；直到就醫後，彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康對2人施以微創腰椎疼痛神經阻斷術，阻斷疼痛訊號向大腦傳遞，注入組織修護基質，只要局部麻醉，不用住院，2人終於不再疼痛，如釋重負。

椎間盤突出 姿勢不良、退化都可能產生

賴肇康主任表示，椎間盤指的是連結每一節脊椎的軟骨，受到擠壓而突出，壓迫神經造成疼痛，如果過度彎腰、長時間姿勢不良或退化等情況都可能引起椎間盤突出。

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微創腰椎疼痛神經阻斷術 傷口小、手術時間短且恢復快

賴肇康主任說明，微創腰椎疼痛神經阻斷術是一種門診局部手術，病患俯臥在Ｘ光機上，局部麻醉，經精密X光機定位後，插入細針於疼痛處的神經支配區做疼痛阻斷，施放熱能量干擾，讓疼痛的神經支配區不再發出疼痛訊號至大腦，再注射組織修護基質，提供養分，以促進組織修補，延緩再發作的時間，傷口只有幾個細針孔，只需30至60分鐘，大部分都能有效減輕疼痛。

消除疼痛效果可達半年 已廣泛應用於各科別

此外，賴肇康主任提及，組織基質來自人類母體胎盤，含豐富膠原蛋白、黏性蛋白、生長因子，具備防沾黏、促進組織癒合等特性，在臨床上已經廣泛用於神經外科、整形外科、眼科等不同科別，在這方面，臨床上平均可以消除疼痛達半年之久。

下背部疼痛超過3個月 應盡快就醫診治

賴肇康主任指出，下背部疼痛超過3個月以上，藥物及復健等保守性療法效果不好，或還沒達到一定要手術的地步，或對手術有疑慮，或體質不合適手術者，都可以考慮微創腰椎疼痛神經阻斷術，以獲得更好的生活品質。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪 腰痠背痛保守治療無效？專科醫師告訴你最新解痛法

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