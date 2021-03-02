健康醫療網》頭頸痠痛、手麻無力，竟是頸椎間盤突出！

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區神經外科主治醫師莊淵丞說明，人體頸椎共有7節，每節之間有一個軟骨稱為「頸椎間盤」，具有支撐與緩衝作用，讓關節得以前後左右靈活轉動。由於頸椎的前方是食道，兩側為頸部大血管，後方為頸椎神經，一旦頸椎間盤突出，可能會壓迫到周遭的神經或血管，產生相關症狀，又以神經壓迫較為常見。

隨著「低頭族」愈來愈多，脖子長時間姿勢不良，頸椎間盤突出有年輕化趨勢。初期可用藥物及復健治療，約有一成病人因嚴重壓迫神經需動手術。

頭頸痠痛、手麻無力，竟是頸椎間盤突出！

頸椎間盤突出 可能壓迫周遭的神經或血管

40多歲的王小姐從事秘書工作多年，長時間使用電腦，出現肩頸痠痛、手麻無力的情形，原以為是肌肉緊繃疲勞，照了X光竟是頸椎間盤突出，壓迫到頸部神經，還好發現得早，在藥物及復健治療下，逐漸改善症狀。

請繼續往下閱讀...

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區神經外科主治醫師莊淵丞說明，人體頸椎共有7節，每節之間有一個軟骨稱為「頸椎間盤」，具有支撐與緩衝作用，讓關節得以前後左右靈活轉動。由於頸椎的前方是食道，兩側為頸部大血管，後方為頸椎神經，一旦頸椎間盤突出，可能會壓迫到周遭的神經或血管，產生相關症狀，又以神經壓迫較為常見。

如果壓迫到較高位置（第1、2條頸神經），會引發後頭部或後頸部疼痛，因此，有些病人會誤以為是頭痛問題；如果壓迫到中低位置的頸神經，則可能影響肩頸到手部的功能，出現痠麻疼痛的感覺。

退化性疾病 長期維持不良姿勢引起

頸椎間盤突出屬於退化性疾病，主要是因長期維持不良姿勢所引起，常與職業相關，例如從事文書處理、司機，容易不自覺地脖子前傾打電腦或開車，隨著年齡增長，發生機率愈高。然而，隨著滑手機的低頭族變多，愈來愈多年輕人有這方面困擾。此外，需要長時間戴很重的頭盔，像是軍人、美式足球員等；還有外力撞擊，如車禍、運動傷害等，也會導致頸椎間盤突出。

頸椎間盤突出初期建議以消炎止痛藥緩解不適，搭配復健並且多休息，通常可獲改善，僅約一成左右的病人因嚴重壓迫到神經，甚至造成交感神經問題，才需要手術。

莊淵丞指出，現在頸椎間盤手術已相當進步，採微創方式，傷口很小，少有併發症。通常會先清除突出的頸椎間盤，再置換人工支架。健保給付的傳統支架為固定式，術後頭頸轉動角度會變小，如果只更換一兩節，影響程度並不明顯。而新式的人工關節，可保留關節活動功能，屬自付項目，病人可依需求選擇。無論選擇哪一種，術後都應配戴護頸約1至3個月時間，後續追蹤確認人工支架或關節沒有移位，復原情況良好，方可移除護頸。

低頭族手機看太多 適度休息

莊淵丞提醒，過去頸椎間盤突出多半是職業傷害，現在低頭族增多，有年輕化趨勢。建議看手機時要擺在視線正前方，避免低頭使用，像搭捷運時人手一機低頭猛滑，即使只有10分鐘，長期下來對頸部的傷害也不小。平日需有適當休息與活動，抽空舒展一下頸肩肌肉，一旦有不適症狀，應盡早就醫。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 頭頸痠痛、手麻無力 竟是頸椎間盤突出

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法