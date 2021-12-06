健康醫療網》治療重度攝護腺肥大 TUEP手術有助降低併發症

攝護腺肥大是許多中老年男性常見疾病，尤其隨著年紀越大，攝護腺肥大問題也會更為明顯，一旦演變至重度攝護腺肥大，嚴重恐影響生活品質。

治療重度攝護腺肥大，TUEP手術有助降低併發症！（https://www.freepik.com/）

攝護腺肥大是許多中老年男性常見疾病，尤其隨著年紀越大，攝護腺肥大問題也會更為明顯，一旦演變至重度攝護腺肥大，嚴重恐影響生活品質。奇美醫學中心泌尿外科主治醫師李高漢指出，治療上會先以藥物治療為優先，但若患者反覆發生急性尿滯留、血尿、泌尿道感染、阻塞性腎功能不良等，或藥物治療不理想等情況，則建議可接受手術治療。

60歲翁解尿不順 竟是攝護腺重度肥大惹禍

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一名60歲王先生長期有解尿不順困擾，經藥物治療，症狀仍未改善，甚至因反覆急性尿滯留至急診放置尿管，進一步檢查後發現患者排尿壓力大，且攝護腺重度肥大，體積更達169立方公分。李高漢醫師說明，考量病患有中風病史加上長期服用抗凝血藥，因此採以經尿道攝護腺雷射剜除手術來減少術中出血的風險，術中順利取下攝護腺組織多達100公克，後續追蹤攝護腺僅剩下外層的被膜，患者生活品質也逐漸改善。

TUEP縮短手術時間 降低併發症發生

李高漢醫師解釋，傳統手術以經尿道攝護腺刮除手術（TURP）為主，臺灣泌尿科醫學會的攝護腺肥大治療指引也建議可用於輕度至中度攝護腺肥大病人，但若為重度攝護腺肥大病人，TURP反而會使手術時間拉長，增加手術併發症風險，這時就可採以經尿道攝護腺剜除手術（TUEP），將攝護腺組織完整剝離下來剩下被膜，再用絞碎機將切下來的組織抽吸出來，不僅有效縮短手術時間，也能降低併發症發生。

反覆泌尿道感染應盡快就醫 恐是攝護腺肥大導致

此外，此手術方式無須擔憂疾病復發，也具有完整的手術標本提供檢驗排除攝護腺癌，若患者平時有服用抗凝血藥物，則建議以雷射來進行經尿道攝護腺剜除手術較佳。李高漢醫師強調，院內從106年至今8月底統計，共有60位重度攝護腺肥大病人此手術，因此若患者出現排尿異常、反覆血尿、反覆泌尿道感染、明顯餘尿感等症狀時，就應及早就醫檢查，才能避免影響生活品質。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者 林怡亭 治療重度攝護腺肥大 TUEP手術有助降低併發症

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