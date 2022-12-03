自由開講》珍惜年底前的改革契機

邱志偉

民進黨九合一選舉結果，是民意給政府的一次嚴厲警訊。從敗選至今已過一週，這幾天以來，看到報章媒體、電視或廣播，各種各式各樣的評論，都提醒著民進黨政府可以如何改進、如何可以做得更好。當然還是必須要多所過濾，但這是一次年底前難得的施政總體檢，我們都要好好珍惜年底前的改革契機。

我在本週經濟委員會質詢時，就曾提到所得分配不均、人均GDP數字與人民感受落差等問題。建議政府施政確實必須要考慮到感受度問題。特別是我國是以中小企業為主，勞工朋友眾多，這次疫情的的確確造成很多產業的影響，我們不能不去審慎面對。有感施政，除了今年的紓困、五倍券之外，還能再想出哪些政策造福更多國民，是眼下的急迫之策。尤其明年各種經濟數據預測都不佳，經濟問題絕對是政府明年的頭號考驗，我們已經無從再行迴避。

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民進黨九合一選舉結果，是民意給政府的一次嚴厲警訊。（本報資料照）

這幾天大家經常提到年輕選民的問題，其實首投族或剛出社會的年輕人，過去多年來因為太陽花學運之故，外界常將其定位在對民進黨有利，我認為這是一種錯誤的引導。其實年輕選民對政治的觀察，並沒有對特定政黨有絕對值得情感，這和中老年齡層因歷史記憶，對政黨感情的連結全然不同。

換言之，誰的操守、言行更可服人，政策上有沒有讓年輕人確切感受，這才是投票意向的關鍵。這次返鄉投票人潮確實減少，但其實年輕選民也並沒有將選票投給國民黨，對民進黨採取「留校察看」，我真心建議政府面對高房價、薪資成長停滯等民生問題，不可蹉跎。尤其年輕選民因為工作或許不在戶籍地居住，投票成本更相對高，不能每次都以眼淚動員。要拿出有感施政，來打動民心。

面對政府改組的問題，固然外界有很大的議論，但不須只把重點放在單一的人事，而是要從總體角度思考，更不可沉迷於民調數字。我看到有立法院9位女性委員同事，連署要一位內閣閣員停職，令我痛心不已。內閣施政若不當已經令人難受，若還涉及最基本的職場倫理問題，卻還聞風不動，又豈能服眾。整個內閣的問題，我希望不只是責任政治，還要從世代交替、整體施政理念、風格，施政及操守的品管，全面做徹查。務必珍惜選後這段時間，民眾給民進黨改革反省的機會。

至於兵役調整、兩岸政策、國防外交等政策，該要面對民意檢驗的就要重新檢討、動態調整。若做得不錯的，特別是面對中共考驗的部分，該堅持的兩岸政策就要堅持，沒有說檢討就必須全盤推翻。像中國現在的白紙革命運動，對台灣未來會造成哪些影響，是否因此中國封控鬆動，對在中國的台商、留學生是否造成影響，陸委會、海基會與國安單位就要密切留意。

我還是要提醒政府，珍惜這段時間，大家給予民進黨政府提建議的機會。年底前的改革契機，將是未來能否扭轉不利局面的關鍵時刻，把握機會，掌握正確方向。我們都希望盡早展現不同樣貌與氣勢，造福社會，打動民心！

（立法委員）

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