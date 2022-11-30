博硯「說」法》深刻的敗選檢討應回歸政策本身，而非抓戰犯

溝通過程其實比決策本身更為重要，民進黨畢竟在野過，面對過去必須有一個說法來交代昨非今是的問題，誠懇向民眾說明理由即可。台灣是全世界教育最普及的國家之一，多數人民都具有高度理性，只要態度謙卑說理溝通，人民是聽得懂的，怕的是姿態高傲，只在乎爭一時意氣，忘了溝通與說明的任務。

胡博硯／東吳大學法律學系教授

民進黨在九合一選舉大敗後，舉黨看似陷入抓戰犯的泥淖中，側翼粉專成了眾矢之的，筆者日前的〈錯把游擊戰當正規戰〉文中也曾提及。不過，很多人誤以為該文譴責這些側翼粉專，其實錯的是運用這些側翼粉專的方法，而不是側翼本身。這些粉絲很多都是支持者，民進黨需要這些支持者來鞏固自己的群眾基礎，協助散播訊息與政策說明，或與對方的支持者對戰。而這次選舉錯在運用的方法，這是操盤手責任。多數人都認同側翼粉專對於那些本來就討厭民進黨的選民並不會起任何作用，在媒體效應上卻會產生負面影響，例如，若新聞版面上充斥國民黨議員大戰某某粉專的新聞，當天不管是陳時中發表的交通政策，還是林佳龍關於新北的治安的政見都無足輕重，這種負面效應才是問題所在。

但若要認真檢討，還是該回到政策本身。不管是蔡英文總統或是蘇貞昌院長執政至今都能維持一定的支持度，其實很不容易，對比美國總統拜登，日本總理岸田文雄或是德國總理蕭茲來說，蔡總統和蘇院長都略勝一籌，然而支持度雖較高，期中選舉的結果卻沒有比美國民主黨好，我想這點民進黨一定很嘔。整體來說，蔡英文總統、蘇貞昌院長主要是個人好感度維持一定高度，尤其與主要對手國民黨的領導人如主席朱立倫相比，這點更是明確。另外，施政大方向明確，也沒有犯大錯，讓國家維持在正確的方向上，特別是這兩年疫情肆虐，全世界經濟都處於低迷的狀況，台灣經濟表現亮眼，這點讓在疫情期間還能維持一般正常生活的人民有感。

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不過，如果從選舉結果來看，國民黨並沒有贏，因為國民黨整體選票沒有增加，但民進黨卻是大敗，因為選票大量流失。在投票率變低之前，局勢對於民進黨相對有利，因為與國民黨相比，民進黨支持者相對死忠，但今年的選舉似乎不再如此，除了南臺灣的慘勝，新北和台中輸得比以往更多，儘管淺綠或是偏中間的支持者沒有轉向，卻不出來投票，最終的結局就是如此。

從本次選舉結果來看，國民黨並沒有贏，因為國民黨整體選票沒有增加，但民進黨卻是大敗，因為選票大量流失。（EPA）

在個別政策上，民進黨必須要去面對與檢討。2018年九合一大選失利後，蘇貞昌院長上任，開啟了蔡蘇體制，讓民進黨這幾年的整體執政狀況趨於穩定，過去從阿扁到馬英九再到蔡英文第一任時期總統跟院長互不信任的問題，在蔡蘇體制上似乎看不到，四年來相安無事，尤其這兩年疫情期間尚稱平穩。

但回顧這六年來，作為政策辯護最前線的黨籍立委感受應該最為深刻，畢竟不是每個立委都能像高嘉瑜委員一樣，時時刻刻向黨內開砲。在政策支票上，居住正義沒有進展，房價愈漲愈高，這對青年選票還是有影響，即使不認同在野黨的處理方法，也該拿出具體政策來面對問題，儘管經濟發展大體良好，但青年低薪問題如無法改善，青年對於民進黨的執政就會愈來愈無感。此外，一反行政改革浪潮的水利會改制問題則成了桃園鄭寶清參選的主要理由之一，最近農委會「班班吃石斑」確定跳票，慶幸的是選舉已落幕。當然政策執行有其無奈之處，部會做成的決策，受限於一定的條件，例如美豬開放，是不得不的結果，溝通過程其實比決策本身更為重要，民進黨畢竟在野過，面對過去必須有一個說法來交代昨非今是的問題，高端的爭議更是如此，扶植疫苗產業，是國家必要的任務，非一蹴可幾，過程必是有得有失，結果不盡如人意，誠懇向民眾說明理由即可。

台灣是全世界教育最普及的國家之一，多數人民都具有高度理性，只要態度謙卑說理溝通，人民是聽得懂的，怕的是姿態高傲，只在乎爭一時意氣，忘了溝通與說明才是本份。

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