自由開講》中國於發展中國家埋下的新種子 ─ 魯班工坊

曼琳

隨著中共二十大落幕，被視為中共改革開放派的李克強及汪洋確定提早「退休」後，「動態清零」政策便更加如火如荼地進行，使得中共未來經濟發展陷入堪憂，且近年依託中共一帶一路政策的孔子學院也陸續被關閉，使得中共當局不得不另尋他法挽救這「一帶一路」的大爛尾，而「魯班工坊」便成了中共近年在海外建設培育的新興項目。



近年來因中共不斷透過各種方式擴大對世界各國的侵略，使得越來越多國家擔心其所屬的孔子學院成為中國宣傳軟實力及意識形態的機構，故自2017年起，美國大學中118所孔子學院已有104家被關閉，可取而代之的，是中共以中國歷史上有名的工匠-魯班為名的中國職業技術培訓中心「魯班工坊」接棒，進駐一帶一路沿線國家，首家魯班工坊自2016年設立於泰國後，截至目前已於全球19個國家開設了25處，且多設置在發展中國家，並依照一帶一路項目所需，為東道國「量身打造」職業培訓基地，同時形塑中共於國際中的良好形象，再透過培訓當地勞動力，讓中國的項目性價比更高，以此提升中資建設吸引力，讓中國成為該國的首選合作夥伴，並進一步引導該國對中共產生技術依賴，除使中共得以掌握該國經濟命脈外，同時還能在僑務工作上，利用龐大資金吸引海外青年加入中資，打壓我國企業在國際的生存空間。





且據相關統計，目前全球已有 3000 多名學生獲得魯班工坊的認證，另還有1萬2000 名學生正在接受培訓，魯班工坊雖不像中國著名的孔子學院被西方國家廣泛關注，也沒有外媒的大幅報導，但魯班工坊與孔子學院的輸出模式基本相同，埃及、埃塞俄比亞、印度、巴基斯坦、泰國、葡萄牙以及中亞國家，已處處可見魯班工坊的身影，倘若未來中方持續擴大規模，以這些發展中國家當前最需要的技術為誘餌，蠶食鯨吞的逐步掌控一帶一路沿線國家的經濟命脈，除增加對我國的國際威脅外，同時又能塑造中共在各地主國的行為敘事，大大提升中共在國際間的政治操作空間，使中共在地緣經濟上占據優勢，假以時日更可能於各項技術中參入竊取國安資訊的人員及後門程式，使發展中國家淪為中共的「類殖民地」，所以「魯班工坊」這個中共在各個發展中國家所埋下的新種子，各國不可不防。

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（研究生）

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